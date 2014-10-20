香港数据：7-9月失业率持平于3.3%，就业不足率则微升

路透香港10月20日 - 香港政府周一公布，今年7-9月失业率为3.3%，与6-8月的数字持平，就业不足率则微升0.1个百分点至1.5%。

统计处表示，与6-8月比较，7-9月期间失业率（不经季节性调整）的上升见于楼房装饰、修葺及保养业，下跌见于清洁及同类活动业，以及货仓及运输辅助活动业。就业不足率方面，上升见于运输业，以及餐饮服务活动业。

总就业人数和劳动人口分别跌至378.57万和391.86万人。

劳工及福利局局长张建宗表示，“最新数据显示劳工市场截至9月份依然大致偏紧，然而这些数据尚未反映近期占领中环行动对多个行业如零售业、餐饮业及访港旅游业所造成的经济干扰。倘若占领中环行动持续，难免会打击第四季本地消费市道，对就业市场也可能会构成间接影响。”

失业率(%) 就业不足率(%)

14年7-9月 3.3* 1.5*

14年6-8月 3.3 1.4

14年5-7月 3.3 1.5

14年4-6月 3.2 1.5

14年3-5月 3.1 1.5

14年2-4月 3.1 1.4

14年1-3月 3.1 1.2

13年12-14年2月 3.1 1.2

13年11-14年1月 3.1 1.3

13年10-12月 3.2 1.4

13年9-11月 3.3 1.4

13年8-10月 3.3 1.5

13年7-9月 3.3 1.5

注： *初步数据。（完）

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