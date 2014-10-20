台湾货币市场：短率徘徊低位，整体资金情势稳中偏松

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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* 整体资金情势稳中偏松
* 短率大致持在既有低位
* 短票利率续处区间低位
记者 詹静宜
路透台北10月20日 - 台湾银行间短率周一徘徊低位。交易员指出，目前整体资金情势稳中偏松，短率续处既有区间低位，今起两周拆款即可跨月，不过银行端对票券商暂未开放跨月拆款资金，预计下周跨月拆款资金才会释出。
交易员指出，经历9月季底资金紧缩效应，市场资金操作转趋保守，本月银行间负数操作也不积极，致资金拆借需求不振，成交仍以到期续作为主，短率也大致持在既有区间、变化不大。
〞月内的钱都很好拆，跨月的钱预计下周才开始拆。〞一位大型民营银行交易员说。
交易员认为，尽管此前外资偏向汇出，但整体外资保管行资金仍宽裕，并未造成台币资金池产生波动，目前整体银行间资金水位依旧偏高，月内资金拆入容易，短率料续稳在区间低位。
本地时间12:09时：
--台币兑美元 暂升2.5分报30.396。
--台湾加权股价指数 大涨1.53%，报8,650.62点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收在0.388%；今日区间暂落在0.295-0.390%，上日在0.295-0.425%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.450%，同于上日收盘价。
**短票利率持平**
短票市场方面，交易员表示，周一发票量例行性偏少，短票利率维持在原有区间不变，而票券商逐渐引导资金转向跨月短票成交，本周整体跨月短票成交比重料渐增，今日自保跨月短票主要成交在0.61%附近。
“现在资金多，是卖券市场。”一位公营行库资金调度人士说。
交易员亦称，随着票券商陆续引导资金转到跨月短票，大部分银行为去化过剩资金多接受承作跨月短票，今天跨月短票交投利率较月内高出1-2个基点。
今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.60-0.61%，同上日，但成交量萎缩，主要交投转向跨月，而跨月自保30天期短票成交区间落在0.61-0.62%，其中以0.61%为主。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.611%，前日在0.607%。
台湾央行周一存单到期金额为453.7亿，存单发行金额待稍晚公布。
本周央行存单到期总额为1兆2,779.3亿台币，本周余日落点分别为周二4,461.6亿、周三2,713.5亿、周四 4,025亿及周五1,125.5亿。
拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为13亿台币，累积至周日超额准备为555亿台币、加计前期1%的超额准备为1,713亿台币。
**附买回利率持稳**
债券市场附买回(RP)利率周一持稳。交易商表示，今日投信因赎回解钱的量较多，但找钱难度不高，利率也持平既有水准。
市场人士指出，为引导投信跨月，承做利率较月内微幅增加1个基点。不过客户跨月的积极度仍不高，因担心月底有较大资金需求。
〞我现在月底都不敢排休假，因为落点没办法分散。〞一位证券商交易员表示。
另一证券商交易员也说，预料下周才会有紧缩机会，为避免落点过度集中在月底，RP到期后都尽量引导客户跨过。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；月内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月则为0.64-0.65%，大致均和上日相去不远。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，也同上日。
今日有光群雷射 转(交)换公司债2亿台币交割。
本周公债/公司债/金融债的发行情况大致为：周三事欣 转(交)换公司债2.8亿台币；周四崧腾 可转换公司债2亿台币。还本情况为：周一久元 余额到期1.35亿台币；和平电力10亿台币；周二有台电26亿公司债、和平电力5亿台币公司债到期；周五有和平电力5亿台币公司债到期。(完) (集体采写 董永年; 审校)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。