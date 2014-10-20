《香港已公布新股发行上市日程表》--10月20日

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透香港10月20日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2014年以来已在香港交易所上市公司 一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 暂无 2014年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 -------------------------------------------------------------------------------------------- *10/17 民生珠宝 不适用 不适用 跌29%^ 瑞东金融 *10/16 衍生集团 1.18 2.36 升16% 丰盛东方资本及兴证香港 *10/16 雅骏控股 1.1 1.1 跌9.1% 丰盛融资 *10/16 三和建筑 1.5 1.5 升8% 天达 *10/15 华虹半导体 11.25 25.7 跌4.5% 高盛 *10/9 拉夏贝尔 13.98 17 升0.14% 中金香港 10/3 中广核美亚 1.71 17.7 升14.6% 摩根士丹利 9/26 强泰环保 0.55 1.1 升71% 华富嘉洛 9/25 嘉士利 3.7 3.7 升5.1% 招商证券 9/19 神州租车 8.5 36.2 升28.9% 摩根士丹利和瑞信 9/19 创业集团 0.86 0.86 升34.9% 铠盛 8/25 中国宏泰发展 3.1 10.17 升5.2% 摩根士丹利及中信证券 8/12 中国润东汽车 3.58 9.6 跌0.28% 美银美林及摩根士丹利 8/5 万洲国际 6.2 159.2 升7.4% 摩根士丹利和中银国际 7/21 博大绿泽 1.3 2.8 升13% 金英 7/18 科通芯城 4 13.75 跌0.5% 瑞银 7/16 虎都 3.9 4.68 升2.6% 巴克莱 7/15 中国圣牧 2.39 10.6 跌0.42% 中银国际及高盛 7/11 依波路 3 1.98 升3.3% 中银国际 7/11 先达国际 1.18 1.18 跌1.7% 兴业侨丰融资 7/11 中国飞机租赁 5.53 7.3 跌1.1% 光大融资及建银国际 7/11 恒宝企业 0.52 0.62 持平 华富嘉洛 7/10 盛诺集团 1.06 7.95 跌1.9% 招商证券 7/10 中国新城市 1.3 6.08 升20.8% 交银国际 7/9 利标品牌 不适用 不适用 跌13.9%^ 高盛、花旗及汇丰 7/9 绿叶制药 5.92 59.2 升13.2% 瑞银、花旗及中信证券 7/9 天鸽互动 5.28 16.1 升8.3% 瑞银和中金 7/8 迪信通 5.3 8.8 跌4.3% 花旗和瑞银 7/8 城建设计 2.75 9.2 升9.5% 瑞银和中信证券 7/7 世纪睿科 1.08 2.7 跌0.9% 建银国际 7/7 国瑞置业 2.38 15.7 升5% 中银国际 7/4 康达环保 2.8 14 升14.6% 麦格理及工银国际 7/4 鸿福堂 1.3 2.05 升31.5% 高诚证券 7/2 金茂投资 5.35 32.1 升0.19% 德意志及摩根士丹利 6/30 联众国际 4.25 8.33 跌11.8% 富瑞 6/30 彩生活 3.78 9.45 升21.7% 美银美林和国泰君安 6/27 嘉耀控股 1.26 0.95 升1.6% RaffAello 6/27 珂莱蒂尔 4.2 5.25 升4.8% 海通国际和联昌国际 6/27 亿达中国 2.45 14.21 跌0.4% 德意志 6/27 恒发洋参 1.98 9.3 跌24.2% 招银国际 6/26 畅捷通 16.38 9 跌8.2% 国泰君安国际 6/26 长港敦信 1.4 3.47 跌22.1% 新华汇富 6/26 都市丽人 3.6 14.6 跌1.4% 摩根士丹利、中金 6/25 万科企业 不适用 不适用 跌2.8%^ 中信证券 6/25 泛亚国际 1.2 1.2 跌1.7% 广发香港 6/25 中州证券 2.51 15 跌13.9% 建银国际 6/20 天合化工 1.8 50.7 跌0.56% 摩根士丹利、瑞银和美银美林 6/19 瀚华金控 1.62 30.2 升0.6% 中金和银河 6/19 绿色动力环保 3.45 10.35 升9.3% 中信证券 6/17 浩泽净水 2.7 11.4 升10.7% 高盛和渣打 6/6 青岛港 3.76 29.19 跌1.62% 中银国际，中信证券国际，瑞 银，中信里昂证券，德意志银 行 5/23 超盈国际 2.15 4.885 跌1.4% 建银国际 5/22 碧瑶绿色 1.2 1.2 升0.25% 国泰君安 5/22 中国北车 5.17 94.16 跌1.55% 瑞银、中金和麦格理 5/15 新丰泰集团 3.61 5.415 升7.5% 摩根大通 4/25 宏太控股 0.72 1.8 升6.9% 国泰君安 4/10 百奥家庭互动 2.15 15.2 跌17.7% 德银和花旗 3/31 哈尔滨银行 2.9 87.7 升0.34% 中金香港、中银国际和农银国 际 3/28 光谷联合 0.83 8.3 跌8.4% 法国巴黎银行 3/13 海昌控股 2.45 24.5 跌17.6% 法国巴黎证券和美银美林 3/13 阳光100 4 20 跌6.5% 中金香港和花旗 3/6 保利文化 33 25.7 升29% 中信证券 3/5 迅销有限公司 不适用 不适用 升1%^ 摩根士丹利 2/28 惠生国际 2.05 2.45 升0.5% 信达国际 2/21 中国金属资源 1.13 7 跌13.3% 法国巴黎证券 1/30 力高地产 2.5 10 升4.4% 工银国际 1/29 港灯电力 5.45 241.3 跌2% 高盛和汇丰 1/28 老恒和 7.15 8.9 升15.7% 麦格理 1/23 MAGNUM ENT 1.5 1.26 升89.3% 英高 1/22 飞尚无烟煤 不适用 不适用 升28.4%^ 富瑞和野村 1/16 丽珠医药 不适用 不适用 升1%^ 国信证券(香港) 1/15 米格国际 2.28 3.65 升23.2% 建银国际 1/15 中生联合 2 4.08 升33% 交银国际 1/13 中华包装 0.51 1.02 升59% 东英 1/9 福建诺奇 2.13 3.2 持平 建银国际 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。