香港已公布经济指标--2014/10/20

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2014年8月 零售销售值 +3.4 -3.1 +8.1 2014年8月 零售销售量 +2.8 -4.5 +7.2 2014年8月 综合消费物价指数(CPI) +3.9 +4.0 +4.5 2014年8月 甲类消费物价指数(CPI +4.8 +4.6 +4.9 A) 2014年第二季 本地生产总值(GDP) +1.8 +2.6 +3.0 -------------------------------------------------------------------------------------------- 14年7-9% 14年6-8月% 13年7-9月% 失业率 3.3* 3.3 3.3 -------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2014年8月 贸易赤字／盈余 -31.5 -42.13 -39.6 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。