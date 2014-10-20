香港已公布经济指标--2014/10/20

时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2014年8月 零售销售值 +3.4 -3.1 +8.1 2014年8月 零售销售量 +2.8 -4.5 +7.2 2014年8月 综合消费物价指数(CPI) +3.9 +4.0 +4.5 2014年8月 甲类消费物价指数(CPI +4.8 +4.6 +4.9 A) 2014年第二季 本地生产总值(GDP) +1.8 +2.6 +3.0 -------------------------------------------------------------------------------------------- 14年7-9% 14年6-8月% 13年7-9月% 失业率 3.3* 3.3 3.3 -------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2014年8月 贸易赤字／盈余 -31.5 -42.13 -39.6 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........