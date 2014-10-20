主要国家经济指标预测--10月21日****

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月21日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 顺差26.46 顺差13.86 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 9月 92 108.83 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 15.83 1400 美国成屋销售年率(万户) 9月 510 505 2350 日本贸易收支(亿日圆) 9月 逆差7,770 逆差9,485 出口(较上年同期) +6.8% -1.3% 进口(较上年同期) +3.0% -1.5% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月20日(一) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 9月 持平 持平 (较上年同期) -1.0% -1.0% 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 8月 +1.5% -- 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -3.2% -- 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 8月 +0.4% -- 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -2.3% -- 0800 欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元) 8月 盈余151 -- (经季节调整)(亿欧元) 盈余189 -- 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) 净流出192 -- 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 8月 +0.2% -0.2% (完)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。