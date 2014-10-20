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亚洲 | 2014年 10月 21日 星期二 07:09 BJT

****主要国家经济指标预测--10月21日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段     预估值        前值
    
    10月21日(二)
    
    0600  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                            9月    顺差26.46   顺差13.86
    0830  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                9月           92      108.83
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                           --       15.83
    1400  美国成屋销售年率(万户)                          9月          510         505
    2350  日本贸易收支(亿日圆)                            9月    逆差7,770   逆差9,485
                  出口(较上年同期)                                   +6.8%       -1.3%
                  进口(较上年同期)                                   +3.0%       -1.5%   
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段        现值     预估值
    
    10月20日(一)
    0600  德国生产者物价指数(PPI)(较上月)                    9月           持平       持平      
                                 (较上年同期)                             -1.0%      -1.0%     
    0800  意大利工业订单(较前月)(经季节调整)                 8月          +1.5%        --       
                工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                        -3.2%        --       
          意大利工业销售(较前月)(经季节调整)                 8月          +0.4%        --       
                工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                        -2.3%        --       
    0800  欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元)             8月        盈余151        --      
                              (经季节调整)(亿欧元)                      盈余189        --      
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                    净流出192        --      
    1230  加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                       8月          +0.2%      -0.2% (完)
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