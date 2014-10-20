美国与加拿大经济指标预测--10月21日-10月28日****

《全球汇市》欧元兑美元小跌，因欧洲央行政策立场鸽派
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月20日当周
10月21日(二)
1400 美国成屋销售年率(万户) 9月 510 505
10月22日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 10月17日当周 -- 370.4
再融资指数 -- 1,502.4
1230 美国经季调消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 持平 -0.2%
未经季调的CPI(较上年同期) +1.6% +1.7%
经季调核心CPI(较前月) +0.2% 持平
未经季调核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.7%
1230 美国一周实质所得(较前月) 9月 +0.3% +0.4%
1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 持平 -0.1%
除汽车之外的零售销售(较前月) +0.2% -0.6%
1400 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00%
1530 美国克利夫兰联储CPI 9月 -- +0.1%
10月23日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月18日当周 28.2 26.4
四周均值(万人) -- 28.35
续请失业金人数(万人) 10月11日当周 238.0 238.9
1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 8月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +4.4%
美国FHFA房价指数 -- 212.7
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值 10月 57.0 57.5
1400 美国领先指标变动(较前月) 9月 +0.6% +0.2%
1500 美国堪萨斯联储综合指数 10月 -- 正6
10月24日(五)
1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 47.0 50.4
10月27日当周
10月27日(一)
-- 美国建筑许可(万户) 9月修正值 -- 101.8
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 58.8
服务业PMI 57.0 58.9
1400 美国成屋待完成销售指数 9月 -- 104.7
指数变动(较前月) +0.3% -1.0%
10月28日(二)
1230 美国耐久财订单 9月 +0.7% -18.4%
扣除运输的耐久财订单 +0.6% +0.4%
扣除国防的耐久财订单 -0.4% -19.2%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.2% +0.4%
1300 美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月) 8月 +0.2% -0.5%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.5% +0.6%
房价指数(较上年同期) +5.8% +6.7%
1400 美国消费者信心指数 10月 87.7 86.0
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 10月 -- 正14 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 陈宗琦；审校 郑茵)
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
* 黄金本周迄今下跌1.5% * 美元因美国数据上涨，欧元受德拉吉言论拖累 * 黄金技术支撑位在1,225-1,257美元 * 钯金触及2015年3月来最高水准 路透纽约/伦敦4月27日 - 金价周四重拾从本月中触及的五个月高位 回落的态势，回吐美国总统特朗普减税计划引发疑虑所录得的涨幅，欧洲 央行总裁德拉吉的讲话拖累欧元下跌。 1909 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,265.21美元。美国期 金 收升0.1%，报每盎司1,265.90美元。 黄金从4月17日高位1,295.42美元回落，本周迄今下跌了1.5%。 周三黄金从两周低位反弹，因特朗普提议降低企业税。 “隔夜市场的走势没有延续，是因为欧洲央行和美元上涨，令黄金处 于守势，”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn说。 美元指数 上涨，此前数据显示美国企业投资加速增长，欧元降 至盘中低位，因德拉吉称欧洲央行决策者在周四会议上没有讨论
路透纽约4月27日 - 美国股市纳斯达克指数周四收于纪录新高，受助于康卡斯特、PayPal和Intuit在业绩推动下上涨，标普500指数和道琼工业指数基本持平。