香港股市：早盘上涨，受美国经济数据提振

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透香港10月20日 - 香港股市周一早盘上涨，受乐观的美国数据提振。
截至中午时分，港股恒生指数 涨升0.4%，报23,116.69点。上周五公布的汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数意外升至七年高点 。
恒生国企指数 涨0.7%。
分析师表示，鉴于近来全球市场震荡剧烈，香港投资者对进一步追高股价多所顾忌。
博彩类股延续周五涨势。金沙中国 升1.4%，银河娱乐 涨1.3%。
中国工商银行 涨0.4%，建设银行 升0.2%，中国银行 涨0.3%。(完)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。