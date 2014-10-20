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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 13:27 BJT

香港股市：早盘上涨，受美国经济数据提振

路透香港10月20日 - 香港股市周一早盘上涨，受乐观的美国数据提振。

截至中午时分，港股恒生指数 涨升0.4%，报23,116.69点。上周五公布的汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数意外升至七年高点 。

恒生国企指数 涨0.7%。

分析师表示，鉴于近来全球市场震荡剧烈，香港投资者对进一步追高股价多所顾忌。

博彩类股延续周五涨势。金沙中国 升1.4%，银河娱乐 涨1.3%。

中国工商银行 涨0.4%，建设银行 升0.2%，中国银行 涨0.3%。(完)
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