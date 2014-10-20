《交易视点》最新SLF将推中国债市收益率续降，但下行动力料减弱--中金

路透上海10月20日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报认为，在这次股份制银行SLF出来后，受情绪影响，预计收益率周初仍将有小幅下降，但随着10月下旬流动性的回笼，以及如果短端债券收益率下行空间受限，在海外市场风险偏好近期略有回升情况下，预计收益率下行幅度将减弱。

后续来看，央行是否进一步下调正回购利率来进一步引导货币市场利率空间下行值得关注。但如果政府开始“加面”，则需要注意收益率反弹的风险。

四位业内消息人士上周五向路透透露，数家股份制商业银行已接获中国央行的通知，将通过常备借贷便利工具(SLF)获得流动性支持。当时已知约5-6家，共计金额约2,000亿元人民币。不过有券商报告称，央行投放规模可能更多，形式也不排除是抵押补充贷款(PSL)。

**数据研判**

9月出口超预期来自对香港贵金属出口异常，无论是从分国别数据还是从分商品数据看，出口都是延续弱势复苏。尽管上周全球金融市场动荡，但主要经济体经济基本面没有发生大变化，中国面临的外需有望延续弱复苏走势。

发达经济体方面，美国消费者信心、新屋开工和工业产出强劲，经济复苏势头依然强劲，欧元区和日本增长相对弱势，贸易加权的美欧日总体制造业PMI处于高位，中国对发达经济体出口有望继续平稳运行。

新兴经济体方面，强美元背景下资金流出压力较大，新兴经济体货币大幅贬值，由于强美元通过抑制大宗商品价格对通胀的利好缓慢而又微弱，强美元对新兴市场经济增长形成压力，未来随着欧元区货币宽松和美联储加息预期放缓，新兴经济体所受外部冲击或减弱，这将为新兴经济体内部平衡腾出更多的政策空间，中国对新兴经济体出口或将受益。

短期来看，发达经济体继续分化，新兴经济体增长低位平稳，Markit全球制造业PMI新出口订单总体温和上行，全球贸易继续相对低增长，出口增速有望延续弱复苏走势。

中长期来看，在强调改革和调结构的经济新常态下，内需相对弱势可能使得贸易顺差仍将对经济形成较大拉动，但出口或进入中低增长时期，表现在外贸在经济中占比持续回落，以及加工贸易对经济贡献减弱。

**收益率续下行，但降幅可能缩小**

从上周央行放松的力度和频率来看，高于我们的预期，央行在周二继续下调14天正回购发行利率10bp到3.4%，周五向部分股份制银行继续投放3个月的SLF。上周债券收益率大幅下行，目前收益率已经创年内低点，国债期货创年内新高。从9月中旬开始，央行接二连三的放松显示政府已经不再淡定。

SLF的作用是明显的。针对国有银行和股份制银行两次SLF的投放都选在了打新股之前。不仅缓解了IPO申购对资金面的冲击，从实际效果来看还进一步压低了二级市场回购利率。目前资金面的宽松程度已经超越6月份央行第二次定向降准后的状态。

不过，短期内，流动性也有一些负面冲击。本周四（10月23日）开始，将发行12只新股，预计冻结资金约7,000-9,000亿元。此外10月份财政存款会出现季节性上升，预计可能达到5,000-6,000亿，起到一定的回笼作用，可能集中在下旬反映。

中国的宏观调控从来绕不开“水多了加面，面多了加水”的模式。货币政策的放松需要配合财政政策刺激或者产业政策刺激才会起到对经济的推动作用。但两次SLF的投放我们都没有看到央行明确资金的投放渠道或者产业投向。

从大环境来看，虽然政府希望对房地产逐步放松来提振房地产行业，但目前为止效果有限。央行对首套房贷款政策的适度放松，效果可能也是有限的。现实当中仍有大量的贷款需求在现有政策下无法满足。此外银行对于发放房贷的积极性也没有想象中的那么高，9月份居民中长期贷款增量继续下降。而房地产开发商的投资意愿依然不高，9月份40大中城市的土地出让金仍维持在较低水平，增速进一步放缓。因此，就房地产这个大板块来看，无论是居民端还是开发商端，融资规模受到现实的各种制约和环境因素，都无明显的改善。

另一个大的融资需求来源是城投平台。10月2日国务院发布《关于加强地方政府性债务管理的意见》（43号文），明确禁止地方政府通过企业事业单位举借债务，同时要求融资平台公司不得新增政府债务。未来如果只能以规范的地方政府债券形式融资，地方政府债务扩张速度必然受限，新老融资方式的替代未必顺畅，可能导致局部地区债务滚动困难。

此外，在房地产和城投平台融资需求受限的情况下，近期银监会要求进一步检查银行的非标业务，严格落实此前的127号文以及对同业业务进行规范的其他文件。这可能进一步冲击现有的非标业务，对房地产和城投的融资进一步构成限制。

中国以往的杠杆提升高度集中在房地产和城投平台，在这两大板块的融资放缓的情况下，如果没有及时补上其他部门的融资，整体融资需求将继续放缓。9月份社融增速已经掉至历史低位。而政府目前在投资方面仍相对谨慎，不愿意再上马大规模的投资项目。

近期央行连续放水，但这些水如果没有具体和明确的流向，就会淤积在货币市场和与货币市场更为相关的债券市场，导致货币市场利率和债券利率的下行较为明显。但这些水在流向其他资产类别，如流向票据、贷款和非标类资产如果受到种种约束的话，那么这些其他资产类别的利率的下行可能是缓慢的。对整体经济的刺激作用也较为有限。在看到政府刺激融资需求提升或中国内部杠杆再度提升之前，债券资产类别都是相对安全的。

在利率回升风险较小的情况下，更多需要探讨的是债券收益率的下行空间。一些投资者的视角是债券扣除通胀后的实际利率。例如10年期国债如果减去CPI后，目前实际收益率仍处于历史高位。

但如果以此来判断国债收益率仍有较大下行空间可能有失偏颇。因为中国国债过去的剔除通胀后的实际收益率一直显着低于国际水平。原因在于以往国债的主要配置群体是银行自营账户，而此类投资者以往的资金成本很低。

随着利率市场化推进，银行自营账户的资金成本有了较大提高，因此以过去的实际收益率的参考价值不大。何况未来两三个季度，随着猪周期的影响，CPI的同比还会逐步升高。

从国债收益率曲线来看，在收益率下行之后，依然十分平坦。1年期国债上周五的招标利率是3.5%，仍高于今年6月份时候的水平，显示银行自营资金成本下降较慢的情况下，对于短期债券收益率的接受程度依然有限。

目前10年期国债收益率水平不到3.8%，但离岸10年期点心国债的收益率仍有3.6%-3.7%（受到全球风险偏好下降的影响，离岸点心债信用利差扩大，整体利率水平近期反而是上升的），而且并未随近期国内债券收益率的下行而明显下降，历史来看，尚未出现过境内国债收益率低于离岸的情况，这可能意味着境内10年期国债收益率的下降空间有限。(完)