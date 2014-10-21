中国房地产：1-9月房地产开发投资同比增12.5%，新开工面积降9.3%

重发-标题新闻:美国众议院议长莱恩称“非常接近”就到10月的政府拨款议案达成一致，正商谈最终细节
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路透北京10月21日 - 中国国家统计局周二公布，中国1-9月房地产开发投资同比增长12.5%，低于1-8月增速13.2%。
统计局并公布，1-9月房屋新开工面积同比下降9.3%；商品房销售面积同比下降8.6%，销售额下降8.9%。
此前数据显示，今年1-8月房屋新开工面积同比下降10.5%；商品房销售面积同比下降8.3%，销售额下降8.9%。(完)
欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/） (发稿 侯向明；; 审校 曾祥进/杨淑祯)
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路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。