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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 10:04 BJT

中国房地产：1-9月房地产开发投资同比增12.5%，新开工面积降9.3%

路透北京10月21日 - 中国国家统计局周二公布，中国1-9月房地产开发投资同比增长12.5%，低于1-8月增速13.2%。

统计局并公布，1-9月房屋新开工面积同比下降9.3%；商品房销售面积同比下降8.6%，销售额下降8.9%。

此前数据显示，今年1-8月房屋新开工面积同比下降10.5%；商品房销售面积同比下降8.3%，销售额下降8.9%。(完)

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/） (发稿 侯向明；; 审校 曾祥进/杨淑祯)
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