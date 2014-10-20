日本股市：日经指数收高4%创去年6月来最大涨幅，安倍经济学受关注

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因出口销售强劲
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约周四小幅收涨，交易商称，上周美国大豆出口销售超预期，支撑市场。
交易商称，投资者逢低吸纳近期大跌的股票。上周日经指数重挫5%，因市场担忧全球增长下滑和日圆走强。
丰田汽车跳涨5.2%，本田汽车和Panasonic 分别劲升3.5%和4.5%。此前美元 升0.4%至107.345日圆，进一步远离上周触及的五周低点105.90。
NEC 大涨6.5%，此前日本经济新闻报导称该公司4-9月营业利润可能为约200亿日圆，上年同期仅为不到4亿日圆。
分析师表示，虽然今天日本股市大涨多数受外部因素影响，但国内的政治丑闻可能对中长期股市产生负面影响。
日本首相安倍晋三周一表示，他已经接受经济产业大臣小渊优子和法务大臣松岛绿的辞呈。
“这对于安倍政府是个严重打击，可能是他的政府两年前执政以来最严重的打击，”法国巴黎银行全球股市主管Kyoya Okinawa表示。
Okazawa说如果安倍的支持率下降，他在推进经济复苏措施时可能面临困难。
东证股价指数 跳涨4.0%至1,224.34点，JPX-日经400指数 走高4.0%至11,142.42点。(完)
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约周四小幅收涨，交易商称，上周美国大豆出口销售超预期，支撑市场。
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收高，受堪萨斯城硬红冬麦小麦期货上涨带动，交易商称，因美国大平原南部降温，令投资人担心可能对作物造成损害。
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上扬，因担忧天气因素会导致美国玉米播种推迟，以及对美国将会马上退出北美贸易协定(NAFTA)的忧虑缓解。