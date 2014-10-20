日本股市：日经指数收高4%创去年6月来最大涨幅，安倍经济学受关注

交易商称，投资者逢低吸纳近期大跌的股票。上周日经指数重挫5%，因市场担忧全球增长下滑和日圆走强。

丰田汽车跳涨5.2%，本田汽车和Panasonic 分别劲升3.5%和4.5%。此前美元 升0.4%至107.345日圆，进一步远离上周触及的五周低点105.90。

NEC 大涨6.5%，此前日本经济新闻报导称该公司4-9月营业利润可能为约200亿日圆，上年同期仅为不到4亿日圆。

分析师表示，虽然今天日本股市大涨多数受外部因素影响，但国内的政治丑闻可能对中长期股市产生负面影响。

日本首相安倍晋三周一表示，他已经接受经济产业大臣小渊优子和法务大臣松岛绿的辞呈。

“这对于安倍政府是个严重打击，可能是他的政府两年前执政以来最严重的打击，”法国巴黎银行全球股市主管Kyoya Okinawa表示。

Okazawa说如果安倍的支持率下降，他在推进经济复苏措施时可能面临困难。