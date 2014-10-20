香港金融：对＂沪港通＂已准备就绪，与占领运动无关--财政司长

路透香港10月20日 - 市场原先预期本月内推行的＂沪港通＂至今尚未闻确实推出日期，香港财政司司长曾俊华周一表示，香港早已准备就绪，目前只待有关方面决定；并指＂沪港通＂的推行与香港的占领运动并无关系。

曾俊华今天起程到北京出席亚太区经济合作组织财长会议前对记者表示，香港政府及各界过去几个月已就＂沪港通＂作全面准备，待有决定后即可推行。被问到＂沪港通＂会否受香港的占领运动影响推出日期，曾俊华指两者并无关系。

＂沪港通与占中是两样不同的事。沪港通大家在过去一年已做了很多工夫，很多不同公司就这方面做好多准备，已全面就绪，在等待决定，（时间）这个我不知道。＂他说。

争取民主普选的占领运动由9月28日爆发以来至今已逾三周，目前尚未平息，政府官员与学联代表将于周二进行对话，各界观望对话能否达致一定成果。