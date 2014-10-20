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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 14:06 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：风险资产走高，日经指数涨势突出

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* 美元兑日圆涨0.41%，澳元兑美元涨0.32%，新西兰元兑美元涨0.49%，美元兑印尼卢比跌0.62%

* 日本股市日经指数尾盘涨3.75%，印度股市BSESN指数涨1.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨1.29%，美国10年期国债收益率(殖利率)2.215%

* 日本政府退休金投资基金(GPIF)或把国内股市投资配比提高至25%左右

* 日本两名内阁大臣辞职给首相安倍带来打击

* 印度结束柴油管控，提升天然气价格(完)

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