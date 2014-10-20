《汇市简讯》欧洲盘初：风险资产走高，日经指数涨势突出

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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* 美元兑日圆涨0.41%，澳元兑美元涨0.32%，新西兰元兑美元涨0.49%，美元兑印尼卢比跌0.62%
* 日本股市日经指数尾盘涨3.75%，印度股市BSESN指数涨1.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨1.29%，美国10年期国债收益率(殖利率)2.215%
* 日本政府退休金投资基金(GPIF)或把国内股市投资配比提高至25%左右
* 日本两名内阁大臣辞职给首相安倍带来打击
* 印度结束柴油管控，提升天然气价格(完)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。