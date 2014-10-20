版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 14:20 BJT

韩国汇市：韩元上扬，外资买入韩股支撑韩元需求

路透首尔10月20日 - 韩国韩元 周一持坚，受到韩元买需的支撑，因外资买回超卖的股票。

外资周一在主板市场买超262亿韩元韩股，中止连续12天的卖超。

韩元兑美元 收报1,059.6，上周五收盘报1,065.9。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 王兴亚；审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐