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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 14:28 BJT

《汇市简讯》欧元/美元走势沉闷，美元/日圆存在买盘

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* 欧元/美元亚洲盘走势沉闷，在1.2737-70区间交投，欧元/日圆存在买盘

* 午后交叉盘影响消退，100小时移动均线切入位1.2753提供一些支撑

* 欧元/美元几无变动，日圆为关注焦点

* 对即将公布的银行业压力测试结果存在一些担忧

* 市场亦关切欧洲央行政策

* 德国反对推出量化宽松(QE)是最大阻碍，第三季德国GDP是关键 (完)

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