《焦点》日本内阁两位女性大臣辞职，安倍晋三面临重大打击

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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安倍的支持率已开始下降，由此产生的忧虑可能会使他上调消费税的决定变得更加复杂。
“我认为，为防止安倍支持率下降，消费税上调很有可能会推迟一年，并制定一个中等规模的经济扶持方案，”Risona银行首席分析师Koichi Kurose表示。
根据日本共同社周末的一项调查，安倍支持率已较上月下降6.8个百分点，至48.1%。将近三分之二受访者反对第二次增税，几乎85%的受访者表示，他们并未感觉到经济复苏。
安倍原本希望，善于言辞的小渊优子能缓解外界对核能的反对。部分政治分析师称，相关争论或阻碍安倍重启核反应堆的计划，共同社调查中有60%以上的选民反对该计划，但其他分析师称，安倍可能会坚持该政策。
丑闻可能还会削弱赌场合法化的前景，安倍称赌场合法化将提升游客数量，从而给经济带来提振；但很多选民予以反对，而安倍的联合政府伙伴对此也有疑虑。
小渊优子涉及政治资金丑闻上周四见诸媒体报导。上周六日本放送协会(NHK)报导称，小渊优子的两个政治团体在2009至2011年间支出了4,300万日圆(40万美元)的年度剧院活动费用，而2012年的这类支出则根本没有记录。
小渊优子周一表示，对相关记录的调查发现了剧院活动支出的问题，她将要求外部会计师和律师展开进一步调查。(完) (编译 王洋/蔡美珍/李婷仪/王颖；审校 龚芳/杜明霞)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。