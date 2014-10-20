《焦点》日本内阁两位女性大臣辞职，安倍晋三面临重大打击

安倍的支持率已开始下降，由此产生的忧虑可能会使他上调消费税的决定变得更加复杂。

“我认为，为防止安倍支持率下降，消费税上调很有可能会推迟一年，并制定一个中等规模的经济扶持方案，”Risona银行首席分析师Koichi Kurose表示。

根据日本共同社周末的一项调查，安倍支持率已较上月下降6.8个百分点，至48.1%。将近三分之二受访者反对第二次增税，几乎85%的受访者表示，他们并未感觉到经济复苏。

安倍原本希望，善于言辞的小渊优子能缓解外界对核能的反对。部分政治分析师称，相关争论或阻碍安倍重启核反应堆的计划，共同社调查中有60%以上的选民反对该计划，但其他分析师称，安倍可能会坚持该政策。

丑闻可能还会削弱赌场合法化的前景，安倍称赌场合法化将提升游客数量，从而给经济带来提振；但很多选民予以反对，而安倍的联合政府伙伴对此也有疑虑。

小渊优子涉及政治资金丑闻上周四见诸媒体报导。上周六日本放送协会(NHK)报导称，小渊优子的两个政治团体在2009至2011年间支出了4,300万日圆(40万美元)的年度剧院活动费用，而2012年的这类支出则根本没有记录。