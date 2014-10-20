中国央行：货币政策要从数量型向价格型转变，进一步发挥利率调节作用

路透北京10月20日 - 中国央行副行长胡晓炼称，人民币跨境使用，使得国际国内经济金融的联系和互动更为密切。更加市场化的、具有前瞻性的宏观审慎管理方式需要随之建立并完善。货币政策要从数量型为主向价格型为主转变，利率的调节作用将进一步发挥。

央行网站周一刊登她在跨境人民币业务五周年座谈会上的发言表示，积极推进人民币资本项目可兑换，为跨境人民币业务发展拓宽渠道。

“应该看到，跨境人民币业务快速发展和人民币国际化向前发展的根本动力还是市场需求。”胡晓炼称。