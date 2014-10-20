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中国汇市 | 2014年 10月 20日 星期一 15:35 BJT

中国央行：货币政策要从数量型向价格型转变，进一步发挥利率调节作用

路透北京10月20日 - 中国央行副行长胡晓炼称，人民币跨境使用，使得国际国内经济金融的联系和互动更为密切。更加市场化的、具有前瞻性的宏观审慎管理方式需要随之建立并完善。货币政策要从数量型为主向价格型为主转变，利率的调节作用将进一步发挥。

央行网站周一刊登她在跨境人民币业务五周年座谈会上的发言表示，积极推进人民币资本项目可兑换，为跨境人民币业务发展拓宽渠道。

“应该看到，跨境人民币业务快速发展和人民币国际化向前发展的根本动力还是市场需求。”胡晓炼称。

她并表示，要继续完善金融监管协调机制，强化交叉性金融产品、跨市场金融创新等方面的协调，推进跨业、跨境监管合作。近年来，宏观调控、金融监管、防范化解风险和应急处置等能力均有了明显提高，这对未来防范和化解跨境人民币业务发展过程中可能出现的风险将起到积极作用。（完） (发稿 谢衡; 审校 张喜良)
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