中国央行：货币政策要从数量型向价格型转变，进一步发挥利率调节作用

中国汇市：人民币早盘跟随离岸CNH走贬，短期料仍难突破区间盘整
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
路透北京10月20日 - 中国央行副行长胡晓炼称，人民币跨境使用，使得国际国内经济金融的联系和互动更为密切。更加市场化的、具有前瞻性的宏观审慎管理方式需要随之建立并完善。货币政策要从数量型为主向价格型为主转变，利率的调节作用将进一步发挥。
央行网站周一刊登她在跨境人民币业务五周年座谈会上的发言表示，积极推进人民币资本项目可兑换，为跨境人民币业务发展拓宽渠道。
“应该看到，跨境人民币业务快速发展和人民币国际化向前发展的根本动力还是市场需求。”胡晓炼称。
她并表示，要继续完善金融监管协调机制，强化交叉性金融产品、跨市场金融创新等方面的协调，推进跨业、跨境监管合作。近年来，宏观调控、金融监管、防范化解风险和应急处置等能力均有了明显提高，这对未来防范和化解跨境人民币业务发展过程中可能出现的风险将起到积极作用。（完） (发稿 谢衡; 审校 张喜良)
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
路透上海4月27日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日微升0.09%至92.76；SDR篮子指数微跌至94.17，再创记录新低；BIS篮子 指数微升至93.67。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.19%，SDR篮子指数跌1.39%，BIS指数跌2.67% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8896 -51 欧元 7.5187 63 日圆 6.1977 -13 港元 0.8855
路透上海4月27日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8967元附近，较上日贬值约122点。