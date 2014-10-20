中国股市：沪综指收升，四中全会召开及外围市场普涨支撑大盘反弹

路透北京10月20日 - 中国股市沪综指周一反弹收升，分析师指出，外围股市全线收涨减轻了对全球需求疲弱的担忧，今日召开的十八届四中全会带来的改革红利预期为市场提供支撑，但明日将公布经济数据致市场观望气氛仍浓厚，本周申购的9只新股对资金面亦有一定分流压力，料反弹空间有限。

沪综指 收报2,356.728点，涨15.544点或0.66%，上证A股今日成交1,416亿元人民币，上日为1,791亿元，较前一交易日减二成。

“今天的支撑主要还是四中全会，改革红利的一个预期吧，这个应该还是一贯的一个主线。”首创证券策略分析师邵帅称。

他指出，今日信息安全、智慧安防、舆情监测等依法治国相关概念题材股普遍走强，并带动计算机和通信板块领涨大盘，中小板和创业板活跃度显着高于主板指数。另受中央审议通过农民股份合作改革试点方案的利好推动，土地流转概念和农林牧渔板块涨幅居前。

他并称，上周五，消费者信心指数创7年新高，美联储高官言论提振了投资者信心，市场预计央行将实行更多经济刺激政策，美国三大股指和欧洲股市全线收涨。今日日本日经225指数大涨3.98%，亚太其他股市也呈现普涨格局，对A股市场情绪有一定的提振作用。

中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议于10月20日至23日在北京召开，会议上将研究全面推进依法治国重大问题。

中国证监会上周三核准了11家企业的新股首发申请，其中上交所6家，深交所中小板2家、创业板3家。这是A股首次公开发行（IPO）再度重启后的第五批新股批文。

创业板指数P 报1,532.38点，涨1.41%，走势强于大盘。利达光电 、荣科科技 、南方食品 涨停报收。