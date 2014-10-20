台湾债市：五年券殖利率收高中止五连跌，偏多心态料令弹幅受限

* 五年券殖利率中止五连跌，但流动性不足

* 交易商指逢弹应承接，因趋势仍偏多

* 明日五年券交投区间料在1.13-1.18%

路透台北10月20日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周一收高，中止连五日下跌走势。交易员称，因上周五美债价格第二日下跌，台股今日也明显收高。

交易商表示，持券者惜售让103/15流动性不足，这让报价变宽、殖利率反弹加快；不过趋势还是对债市有利，因此逢反弹应适时进场承接。后市关注重点在国际债市对美国升息时点的预期是否改变，以及埃博拉疫情的变化。

“有人获利了结，但除非大环境扭转，否则偏多看待。”一位证券商交易员说。

另一证券商交易员认为，相较于美国指标10年公债 殖利率创今年低位，台湾五年公债殖利率还处于今年区间之中，后续应该还有调整空间。

他表示，台债先前受到央行货币政策转趋中性，以及寿险购入国际板美元债不计入海外投资上限等消息的影响，走势较为偏空，但毕竟台湾无法自外于全球趋势，殖利率仍有修正必要。

一银行交易员则称，美债殖利率因跌幅过大，近期面临修正压力。至于台湾五年公债因标售后已没有新筹码供应，除非银行等实质买盘大量释出，否则殖利率没有急弹的空间。

交易商预估，明日103/15殖利率区间看在1.13-1.18%，10年增额券103/13R 发行前交易殖利率区间则在1.58-1.63%。

台湾加权股价指数 周一大涨收高近1.8%。分析师称，台股今日随美股上日大涨而跌深反弹，然而成交量能未能放大，并未因此而扭转近来以空方架构主导的盘面走势。本周预料台股仍在区间整理震荡。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

5 103/15 +3.20 1.1620 1.1400-1.1620 79.5

本周金融市场重要经济数据和事件包括：

10/20(一)：德国9月生産者物价指数(PPI)、英国央行副总裁康利夫和欧洲央行副总裁冈斯坦西欧讨论银行业监管事宜；

10/21(二)：美国成屋销售年率、日本9月贸易收支、进出口、英国9月公共部门净借款和收支短差；

10/22(三)：台湾9月季调失业率、美国9月CPI、核心CPI、实质所得、美国克利夫兰联储9月CPI、英国央行公布10月政策会议记录；

10/23(四)：汇丰中国10月制造业PMI初值、日本制造业10月采购经理人指数(PMI)初值、台湾9月工业生産指数、法国/德国/欧元区制造业、服务业、综合PMI 10月初值、英国9月零售销售/10月CBI总工业订单差值、美国9月全国活动指数/8月房价、美国Markit制造业PMI 10月初值、欧元区10月消费者信心指数、韩国第三季GDP初值；

10/24(五)：中国9月70个大中城市住宅销售价格月度报告、德国GfK消费者信心指数、台湾9月M2年增率、英国GDP第三季初值、美国9月新屋销售、欧洲央行执委普雷特参加国际银行业会议。

30 103/12 没有成交

20 103/14 没有成交

10 103/13R 1.6050

5 103/15 1.1620