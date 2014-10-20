《中国企业债发行日程表》--10月20日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 德兴市城市 8 7 10/16簿记建档 7.17% AA- 10/17-10/21 兴业证券 建设经营 (第3-7年末每年偿还20%本金/发行人国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 乐清国有投资 10 7 10/17簿记建档 5.99% AA 10/20-10/21 财通证券 有限公司 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 繁昌县建投 10 7 10/16簿记建档 6.80% AA- 10/17-10/23 国信证券

(第3-7年末每年偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 鹰潭市投融资 15 7 10/16簿记建档 6.20% AA 10/17-10/23 中航证券

(第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 舟山群岛新区 10 8 10/21簿记建档 *上限8.80% AA- 10/22-10/23 财通证券 蓬莱国有资产投资集团 (第3-7年末每年偿还15%，第8年末偿还25%/以土地使用权和房产担保) ========================================================================================= 海宁城市 13 7 10/22簿记建档 *上限7.30% AA 10/22-10/24 国开证券 发展投资集团 ========================================================================================= 辽宁忠旺集团 11 6 10/21簿记建档 *上限7.20% AA+ 10/22-10/24 银河证券

(第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 乐山国资 12 7 10/21簿记建档 *上限7.30% AA 10/22-10/24 国泰君安证券

(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 西安世园 12 7 10/20簿记建档 上限7.10% AA 10/21-10/27 华林证券 投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 溧阳昆仑 11 7 10/23簿记建档 上限8.01% AA 10/24-10/28 广发证券 城建集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 自贡高新投资 10 7 10/22簿记建档 上限7.50% AA 10/23-10/29 国信证券

(第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 北京天恒 15 6 10/23簿记建档 上限7.78% AA 10/24-10/30 国金证券 置业集团 =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================

以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商