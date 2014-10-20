美国个股：雅虎将公布成本削减行动概要及收购评估细节--报载

路透10月20日 - 华尔街日报援引熟悉计划的消息人士报导称，雅虎 预计将在周二公布成本削减措施的概要，并给出如何评估潜在收购活动的细节。当前一家活跃的投资机构正在给雅虎施加压力。

华尔街日报称，阿里巴巴 首次公开发行(IPO)令雅虎斩取58亿美元投资获利。雅虎正在考虑动用其中一部分来收购一家或若干家大型科技初创企业。

在美国正常工作时间之外，雅虎发言人未就寻求置评的电邮作出回复。

上个月激进投资机构Starboard Value LP公开向雅虎施压，要求精简被其称为“臃肿”的成本结构。Starboard Value LP还表示，雅虎应该迅速将亚洲资产变现。

本月稍早时，雅虎表示正在削减印度班加罗尔的业务规模。该地是雅虎除加州总部以外最大的工程设施部门。雅虎还关闭了驻约旦办公室。