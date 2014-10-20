美国个股：雅虎将公布成本削减行动概要及收购评估细节--报载

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透10月20日 - 华尔街日报援引熟悉计划的消息人士报导称，雅虎 预计将在周二公布成本削减措施的概要，并给出如何评估潜在收购活动的细节。当前一家活跃的投资机构正在给雅虎施加压力。
华尔街日报称，阿里巴巴 首次公开发行(IPO)令雅虎斩取58亿美元投资获利。雅虎正在考虑动用其中一部分来收购一家或若干家大型科技初创企业。
在美国正常工作时间之外，雅虎发言人未就寻求置评的电邮作出回复。
上个月激进投资机构Starboard Value LP公开向雅虎施压，要求精简被其称为“臃肿”的成本结构。Starboard Value LP还表示，雅虎应该迅速将亚洲资产变现。
本月稍早时，雅虎表示正在削减印度班加罗尔的业务规模。该地是雅虎除加州总部以外最大的工程设施部门。雅虎还关闭了驻约旦办公室。
华尔街日报表示，雅虎正在“精简”海外业务，其中可能包括关闭办公室、裁员以及将员工转移到加州桑尼维尔总部等做法。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。