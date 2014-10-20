《焦点》澳新货币恐进一步下行，因投资者买需减退

“我觉得投资增速料将比2014年迄今以来的步伐进一步放缓。但我们仍很有信心，仍将有资金净流入，只是不像以前那么强劲。”Nikko Asset Managers的新西兰元和固定收益部主管Fergus McDonald称。

他表示，Nikko预期新西兰利率至少在明年第一季以前不会再次调升。

**多元化储备带来的资金流放缓**

海外央行的买需减弱，也令澳新货币的支撑消退，特别是对澳元而言。自2008年起，得益于其它央行多元化外汇储备的举措，澳元一直受益良多。

分析师称，央行对于澳元计价资产的持有量在过去几年间稳步增长，但此类需求在今年大体停滞。

IMF本月公布的季度官方外汇储备报告显示，澳元资产在储备中所占比例今年略有上升，但本年前两个季度的增幅主要归因于澳元汇率的上涨，而非源于澳元投资的增加。

数据还显示，全球各国央行持有的美元资产自2008年以来稳步下降，因央行一直在分散外汇曝险，整体的官方储备量已经升至纪录高位。（完）