《焦点》澳新货币恐进一步下行，因投资者买需减退

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因大平原南部天气寒冷
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收高，受堪萨斯城硬红冬麦小麦期货上涨带动，交易商称，因美国大平原南部降温，令投资人担心可能对作物造成损害。
“我觉得投资增速料将比2014年迄今以来的步伐进一步放缓。但我们仍很有信心，仍将有资金净流入，只是不像以前那么强劲。”Nikko Asset Managers的新西兰元和固定收益部主管Fergus McDonald称。
他表示，Nikko预期新西兰利率至少在明年第一季以前不会再次调升。
**多元化储备带来的资金流放缓**
海外央行的买需减弱，也令澳新货币的支撑消退，特别是对澳元而言。自2008年起，得益于其它央行多元化外汇储备的举措，澳元一直受益良多。
分析师称，央行对于澳元计价资产的持有量在过去几年间稳步增长，但此类需求在今年大体停滞。
IMF本月公布的季度官方外汇储备报告显示，澳元资产在储备中所占比例今年略有上升，但本年前两个季度的增幅主要归因于澳元汇率的上涨，而非源于澳元投资的增加。
数据还显示，全球各国央行持有的美元资产自2008年以来稳步下降，因央行一直在分散外汇曝险，整体的官方储备量已经升至纪录高位。（完）
(编译 朱晓军/王洋/高琦 审校 杜明霞/龚芳)
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收高，受堪萨斯城硬红冬麦小麦期货上涨带动，交易商称，因美国大平原南部降温，令投资人担心可能对作物造成损害。
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上扬，因担忧天气因素会导致美国玉米播种推迟，以及对美国将会马上退出北美贸易协定(NAFTA)的忧虑缓解。
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