表格：韩国公债和公债期货周一收盘价

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透首尔10月20日 - 以下为韩国债市周一收盘价：
今日收盘价 上日收盘价
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韩国公债期货 * 107.70 107.76
10年期公债收益率 2.778% 2.731%
五年期公债收益率 2.445% 2.427%
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*为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 于春红)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。