全球金市：现货金小涨升向一个月高点，全球经济疑虑阴影未除

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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“全球股市似乎从上周大跌中恢复，上周末段强劲上涨，给贵金属价格构成下行压力，”MKS Group的金属交易员Sam Laughlin称。
市场也从周五的美国数据获得一些安慰。汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为86.4，创下2007年7月以来最高；另一项数据显示，上月房屋开工升幅超过预期。
但对于全球经济状况的担忧尚未完全退去，市场仍将密切关注经济数据。
商品期货交易委员会(CFTC)周五称，对冲基金和货币经理人10月14日止当周增加了黄金期货期权看多持仓，此前曾连续八周减持。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 持仓也有所增加。
此外，现货铂金 和钯金 在近期下跌后继续反弹，周一上扬近1%。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1240.4 2.71 0.22
现货银 17.36 0.13 0.75
现货铂金 1265.24 11.94 0.95
现货钯金 755.97 5.07 0.68
COMEX期金 1240.9 1.9 0.15
COMEX期银 17.39 0.059 0.34
汇率
欧元/美元 1.2736
美元指数 85.336 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/朱晓军；审校 于春红)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。