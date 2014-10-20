全球金市：现货金小涨升向一个月高点，全球经济疑虑阴影未除

“全球股市似乎从上周大跌中恢复，上周末段强劲上涨，给贵金属价格构成下行压力，”MKS Group的金属交易员Sam Laughlin称。

市场也从周五的美国数据获得一些安慰。汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为86.4，创下2007年7月以来最高；另一项数据显示，上月房屋开工升幅超过预期。

但对于全球经济状况的担忧尚未完全退去，市场仍将密切关注经济数据。

商品期货交易委员会(CFTC)周五称，对冲基金和货币经理人10月14日止当周增加了黄金期货期权看多持仓，此前曾连续八周减持。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 持仓也有所增加。

此外，现货铂金 和钯金 在近期下跌后继续反弹，周一上扬近1%。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1240.4 2.71 0.22

现货银 17.36 0.13 0.75

现货铂金 1265.24 11.94 0.95

现货钯金 755.97 5.07 0.68

COMEX期金 1240.9 1.9 0.15

COMEX期银 17.39 0.059 0.34

汇率

欧元/美元 1.2736

美元指数 85.336 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金