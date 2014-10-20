路透专访：LME打出亚洲牌，为角逐黄金定价管理权争取优势

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因大平原南部天气寒冷
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收高，受堪萨斯城硬红冬麦小麦期货上涨带动，交易商称，因美国大平原南部降温，令投资人担心可能对作物造成损害。
**中国仓库**
庄敬贤称，在LME核心的基本金属领域，他对中国政府允许在大陆开设LME许可仓库持乐观看法。
LME的重点是实货金属，如果在全球最大的金属消费国拥有交割和仓储站点，对LME的扩张计划无疑是很大促进。
庄敬贤称，过去监管者不允许LME在大陆建立仓库，但最近出现逐步走向合作的迹象。
港交所将与上交所启动沪港通，允许国际投资者投资两地股市，这被称作是中国开放资本市场的里程碑事件。
庄敬贤称，这类互通最终可能会扩展到中国大陆与国际市场的大宗商品交易，也是个好迹象，说明监管者可能也会批准设立仓库。
他表示，“我们希望未来能在中国大陆建立仓库。我们要明确的是，我们不是要和中国国内交易所竞争，而是与它们合作。这是个监管问题，因此肯定要等到明年。”(完) (编译 李婷仪/王洋/朱晓军/高琦)
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收高，受堪萨斯城硬红冬麦小麦期货上涨带动，交易商称，因美国大平原南部降温，令投资人担心可能对作物造成损害。
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上扬，因担忧天气因素会导致美国玉米播种推迟，以及对美国将会马上退出北美贸易协定(NAFTA)的忧虑缓解。
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