版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 20日 星期一 17:55 BJT

路透专访：LME打出亚洲牌，为角逐黄金定价管理权争取优势

**中国仓库**

庄敬贤称，在LME核心的基本金属领域，他对中国政府允许在大陆开设LME许可仓库持乐观看法。

LME的重点是实货金属，如果在全球最大的金属消费国拥有交割和仓储站点，对LME的扩张计划无疑是很大促进。

庄敬贤称，过去监管者不允许LME在大陆建立仓库，但最近出现逐步走向合作的迹象。

港交所将与上交所启动沪港通，允许国际投资者投资两地股市，这被称作是中国开放资本市场的里程碑事件。

庄敬贤称，这类互通最终可能会扩展到中国大陆与国际市场的大宗商品交易，也是个好迹象，说明监管者可能也会批准设立仓库。

他表示，“我们希望未来能在中国大陆建立仓库。我们要明确的是，我们不是要和中国国内交易所竞争，而是与它们合作。这是个监管问题，因此肯定要等到明年。”(完) (编译 李婷仪/王洋/朱晓军/高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐