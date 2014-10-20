亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1.8%，受日圆贬值激励

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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周四宣布的举措包括，为泰国橡胶种植园组织(Rubber Estate Organization)购买橡胶提供近10亿美元的融资。
受美国强劲的消费者信心指数支撑，美元兑日圆上涨0.4%至107.345，进一步脱离上周触及的五周低点105.195日圆。
“大量的买回操作和日圆走弱帮助TOCOM期胶站上185日圆，”一位东京交易员说道，“但自那之后胶价涨势放缓，因泰国政府的举措不能在一日间改变供需关系。而且市场也不能确定泰国政府的决心有多大。”
上海期交所主力1月橡胶合约 上涨25元，收于每吨12,765元人民币。
新加坡SICOM近月橡胶合约 最新报每公斤155美分，上涨2.4美分。（完）
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/高琦 审校 杜明霞)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。