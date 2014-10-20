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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 15:56 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1.8%，受日圆贬值激励

周四宣布的举措包括，为泰国橡胶种植园组织(Rubber Estate Organization)购买橡胶提供近10亿美元的融资。

受美国强劲的消费者信心指数支撑，美元兑日圆上涨0.4%至107.345，进一步脱离上周触及的五周低点105.195日圆。

“大量的买回操作和日圆走弱帮助TOCOM期胶站上185日圆，”一位东京交易员说道，“但自那之后胶价涨势放缓，因泰国政府的举措不能在一日间改变供需关系。而且市场也不能确定泰国政府的决心有多大。”

上海期交所主力1月橡胶合约 上涨25元，收于每吨12,765元人民币。

新加坡SICOM近月橡胶合约 最新报每公斤155美分，上涨2.4美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/高琦 审校 杜明霞)
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