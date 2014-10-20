亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1.8%，受日圆贬值激励

周四宣布的举措包括，为泰国橡胶种植园组织(Rubber Estate Organization)购买橡胶提供近10亿美元的融资。

“大量的买回操作和日圆走弱帮助TOCOM期胶站上185日圆，”一位东京交易员说道，“但自那之后胶价涨势放缓，因泰国政府的举措不能在一日间改变供需关系。而且市场也不能确定泰国政府的决心有多大。”