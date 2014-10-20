欧洲经济：法国敦促德国增加投资500亿欧元，支援欧洲经济--报载

路透柏林10月20日 - 根据周一版的德国法兰克福汇报，法国经济部长马克龙呼吁德国未来三年额外增加500亿欧元投资，用来支持欧洲经济。

马克龙和法国财长萨潘(Michel Sapin)周一计划出访柏林，将同德国经济部长与财长会面。

“我们自行节支500亿欧元，德国方面增加500亿欧元投资，这是一个很好的平衡。”马克龙称，他还指出欧洲需求过于疲弱，预算调整不应过火。

“德国投资符合我们双方的共同利益，”他表示，并称德国可以在不破坏预算计划的前提下进行投资。