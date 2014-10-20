《汇市简讯》英镑/美元获支撑，关注霍尔丹再度发声

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因大平原南部天气寒冷
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收高，受堪萨斯城硬红冬麦小麦期货上涨带动，交易商称，因美国大平原南部降温，令投资人担心可能对作物造成损害。
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* 英镑/美元在1.6078略上方获得支撑，即1.6060-1.6137走势的76.4%回档位
* 更多买单料接近1.6060、1.6030(周五低点)和1.60(大量期权到期)
* 卖单挂在1.6120-25(1.6126为周五高点)，1.6137为亚洲盘初高点
* 市场可能对经济放缓信号反应过度--英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹
* 英国央行MPC委员威尔再次强硬表态需要升息
* 欧盟执委会主席巴罗索希望英国不要因移民问题孤立自身(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 龚芳)
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收高，受堪萨斯城硬红冬麦小麦期货上涨带动，交易商称，因美国大平原南部降温，令投资人担心可能对作物造成损害。
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上扬，因担忧天气因素会导致美国玉米播种推迟，以及对美国将会马上退出北美贸易协定(NAFTA)的忧虑缓解。
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