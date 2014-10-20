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市场报道 | 2014年 10月 20日 星期一 15:48 BJT

《汇市简讯》英镑/美元获支撑，关注霍尔丹再度发声

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* 英镑/美元在1.6078略上方获得支撑，即1.6060-1.6137走势的76.4%回档位

* 更多买单料接近1.6060、1.6030(周五低点)和1.60(大量期权到期)

* 卖单挂在1.6120-25(1.6126为周五高点)，1.6137为亚洲盘初高点

* 市场可能对经济放缓信号反应过度--英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹

* 英国央行MPC委员威尔再次强硬表态需要升息

* 欧盟执委会主席巴罗索希望英国不要因移民问题孤立自身(完)

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