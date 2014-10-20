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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 16:12 BJT

国际油市：沙特8月原油出口降至三年最低，精炼厂消耗量创高位--数据

路透迪拜10月20日 - 官方数据周一显示，沙特8月原油出口连续第四个月下滑，录得三年来最低水准；当月沙特精炼厂的原油使用量升至纪录高位。

根据Joint Organisations Data Initiative公布的数据，沙特8月出口量为666.3万桶原油/日，低于7月的698.9万桶/日和6月的694.6万桶/日。

数据显示，8月出口量为2011年3月以来最低。(完) (编译 洪曦; 审校 龚芳)
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