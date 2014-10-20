国际油市：沙特8月原油出口降至三年最低，精炼厂消耗量创高位--数据

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透迪拜10月20日 - 官方数据周一显示，沙特8月原油出口连续第四个月下滑，录得三年来最低水准；当月沙特精炼厂的原油使用量升至纪录高位。
根据Joint Organisations Data Initiative公布的数据，沙特8月出口量为666.3万桶原油/日，低于7月的698.9万桶/日和6月的694.6万桶/日。
数据显示，8月出口量为2011年3月以来最低。(完) (编译 洪曦; 审校 龚芳)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。