《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--10月20日

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透香港10月20日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:49时,1港元=0.78914 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 7.92 5.71 1.76 南玻 7.68 5.79 1.68 深康佳 5.53 3.24 2.16 ST中华 8.60 4.18 2.61 ST中冠 15.28 7.15 2.71 深深宝 8.67 7.45 1.47 深赤湾 14.52 12.77 1.44 招商地产 13.29 13.20 1.28 特力 12.15 7.70 2.00 飞亚达 10.02 7.44 1.71 一致药业 50.50 40.36 1.59 深深房 6.33 3.51 2.29 ST盛润 7.76 6.44 1.53 深南电 5.34 3.05 2.22 深纺织 10.36 6.92 1.90 方大集团 9.10 4.47 2.58 深国商 17.18 9.88 2.20 深赛格 5.88 3.35 2.22 宝石 8.09 6.84 1.50 小天鹅 12.30 12.19 1.28 粤高速 3.97 2.97 1.69 晨鸣纸业 4.20 3.88 1.37 ST珠江 6.81 5.06 1.71 美菱电器 5.87 5.22 1.42 大冷股份 11.02 7.37 1.89 粤电力 5.08 5.04 1.28 佛山照明 11.17 7.31 1.94 江铃汽车 27.96 30.41 1.17 沙隆达 13.83 9.98 1.76 苏常柴 9.09 5.38 2.14 威孚高科 27.46 29.40 1.18 古井贡酒 25.85 21.41 1.53 ST东海 6.99 5.56 1.59 长安汽车 14.84 16.44 1.14 京东方 2.59 2.49 1.32 鲁泰 9.41 10.50 1.14 本钢板材 5.35 2.88 2.35 张裕 30.04 24.14 1.58 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。