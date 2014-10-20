券商观点：中国A股10月初影响因素多元化，市场调整压力仍在--中信证券

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透北京10月20日 - 中国最大券商--中信证券 周一发布报告认为，10月初影响中国A股市场行情的关键事件开始变得多元化，市场运行由强变弱、回调压力渐显，因此市场冲高略有回落后，调整压力仍在，短期最大不确定性在于沪港通的进度，并建议后市控制仓位，逐步兑现收益。
报告称，本周21日将公布的实体经济数据可能弱于市场预期，而正在公布中的上市公司三季报盈利增速也不乐观；十八届四中全会的召开会逐步兑现前期政策预期，料难有惊喜。短期风险偏好依然面临不确定性，短期影响因素包括国内经济数据公布、沪港通推进情况、十八届四中全会政策兑现等。
中信认为，从投资者情绪来看，上周海外投资金流出接近历史最高点，流出中国股市14亿美元。预计如果再叠加沪港通未按期宣布，可能会对市场情绪造成一定负面影响。国内投资者虽然融资买入额、成交活跃度还持续在高位，但是节后公募基金仓位有小幅主动减仓。
报告强调，上周央行对商业银行流动性注入的报导可能对市场情绪有一定支撑。央行向股份制银行定向抵押贷款意图在于释放流动性，降低社会融资成本，同时可能为对冲10月底财政缴款。但对股市未必为利好，因为调降利率意味着经济还存在下行风险，流动性被动宽松只是实体经济资金面有效需求不足的结果。
中信表示，国内实体经济数据难乐观，预计三季度GDP同比增速可能接近市场预测的7.2%~7.3%区间下限，而工业增加值同比增速虽有反弹，却可能低于市场预期的7.5%。外需是9月经济重要的支撑，而内需依然疲弱。
报告指出，经济失速的风险难排除，虽然市场短期对经济数据不敏感，但却难以长期脱离基本面。另外市场开始关注2015年的经济目标、投资布局以及改革落实，对于本周的政策焦点十八届四中全会，预计舆情将围绕依法治国展开，在经济制度方面的涉猎较少，政策兑现的过程可能也是前期主题投资收益兑现的过程。
中国股市沪综指周一反弹收升，分析师指出，外围股市全线收涨减轻了对全球需求疲弱的担忧，今日召开的十八届四中全会带来的改革红利预期为市场提供支撑，但明日将公布经济数据致市场观望气氛仍浓厚，本周申购的9只新股对资金面亦有一定分流压力，料反弹空间有限。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。