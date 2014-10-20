《中国上海证交所A+B股股价对比表》--10月20日

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透香港10月20日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:54时,1美元=6.1232人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 6.85 0.511 2.19 市北高新 11.95 0.677 2.88 大众交通 7.75 0.673 1.88 永生投资 19.32 1.799 1.75 老凤祥 29.19 2.888 1.65 鼎立股份 11.57 0.66 2.86 氯碱化工 8.75 0.487 2.93 双钱股份 14.8 0.765 3.16 海立股份 8.34 0.576 2.36 浦东金桥 12.63 1.082 1.91 外高桥 28.07 1.822 2.52 ST联华 20.74 1.764 1.92 锦江投资 10.71 0.927 1.89 中路股份 21.83 1.221 2.92 金山开发 13.76 0.691 3.25 海欣股份 8.08 0.519 2.54 耀皮玻璃 8.3 0.596 2.27 大江股份 6.92 0.4 2.83 上柴股份 11.07 0.737 2.45 丹化科技 6.93 0.524 2.16 上海三毛 8.51 0.754 1.84 友谊股份 12.14 1.278 1.55 上工申贝 12.67 0.65 3.18 上海机电 17.84 2.116 1.38 宝信软件 30.89 2.048 2.46 上海物贸 12.65 0.722 2.86 上海普天 17.28 0.843 3.35 陆家嘴 17.94 1.606 1.82 华新水泥 7.67 1.06 1.18 锦江股份 20.01 1.787 1.83 SST天海 8.63 0.41 3.44 大名城 8.3 0.551 2.46 东方通信 9.81 0.596 2.69 黄山旅游 13.91 1.4 1.62 开开实业 14.31 0.903 2.59 海南航空 2.12 0.42 0.82 ST轻骑 6.07 0.464 2.14 振华重工 4.35 0.45 1.58 锦州港 5.03 0.444 1.85 九龙山 5.45 0.478 1.86 凌云股份 12.56 0.616 3.33 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。