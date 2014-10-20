欧元债市：强劲美国数据安抚欧元债市情绪，但后市料有更多波动

标题新闻：亚特兰大联储将美经济首季增长年率预估下调至0.2%，因耐久财订单和商品贸易数据疲弱
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但周五发布的汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为86.4，创下2007年7月以来最高，表现优于预期。并且9月房屋开工升幅超过预期。整体来看这些数据，都表明美国经济稳健增长。
央行官员的讲话也提供一些支撑。
波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦对路透表示，近期金融市场动荡强化了美联储必须要对刺激政策有耐心。
德国10年期公债收益率 下滑1个基点至0.85%。西班牙、意大利和多数其它国家公债收益率日内也都下滑1-2个基点。
但分析师预期公债市场将持续波动。
“投资者目前对于经济和央行政策的前景并不十分清楚，”ING资深利率分析师Alessandro Giansanti说道，“趋势料仍将利好德国公债，因为经济存在重新陷入衰退的风险。”
希腊10年期公债收益率 下滑5个基点至8.01%，上周曾站上9%。（完）
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 艾茂林/高琦 审校 杜明霞)
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路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。