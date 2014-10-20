欧元债市：强劲美国数据安抚欧元债市情绪，但后市料有更多波动

但周五发布的汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为86.4，创下2007年7月以来最高，表现优于预期。并且9月房屋开工升幅超过预期。整体来看这些数据，都表明美国经济稳健增长。

央行官员的讲话也提供一些支撑。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦对路透表示，近期金融市场动荡强化了美联储必须要对刺激政策有耐心。

德国10年期公债收益率 下滑1个基点至0.85%。西班牙、意大利和多数其它国家公债收益率日内也都下滑1-2个基点。

但分析师预期公债市场将持续波动。

“投资者目前对于经济和央行政策的前景并不十分清楚，”ING资深利率分析师Alessandro Giansanti说道，“趋势料仍将利好德国公债，因为经济存在重新陷入衰退的风险。”

希腊10年期公债收益率 下滑5个基点至8.01%，上周曾站上9%。（完）

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