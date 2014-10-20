CNH动态：离岸即期窄幅小升，受在岸维稳买盘支撑

路透香港10月20日 - 香港离岸人民币即期 周一小幅走升，盘中波幅不大，买卖盘较均衡。交易人士认为，国内四中全会今天开幕，国际市场风险情绪已有所恢复，投资者目光预计将重新回到基本面数据，即期近期窄幅盘整为主。

“四中全会今天开幕，在岸即期市场维稳态势比较明显，有中资行的人民币买盘支撑，CNH即期料也波动不到哪里去，最近走势都会相对稳定。”一位中资银行交易员称。

他并表示，上周五起，市场的风险情绪就有所恢复，欧美股市上涨美元反弹，随着市场的稳定，投资者目光将重新回到基本面数据。本周经济数据主要是美国和澳大利亚的CPI，英国和中国GDP。

中国共产党十八届四中全会已于今日开幕，截至到23日。

中国央行网站周一刊登副行长胡晓炼在跨境人民币业务五周年座谈会上的发言表示，积极推进人民币资本项目可兑换，为跨境人民币业务发展拓宽渠道。

本地时间15:51，离岸人民币现汇 报6.1342，较上日涨66个点子，较在岸即期仍处折价状态，两地价差为116个点子。

在岸即期 周一开盘随中间价略走低，随后小幅走升至6.1232，但盘面结购汇基本均衡。四中全会今天开幕，市场维稳态势明显，横盘整理可能性较大。

无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2485/2510，涨0.02%，上日收盘在6.2495。一年期NDF较离岸即期汇率贴水1.86%左右。

全球汇市，美元周一上涨，因乐观数据令金融市场略微恢复平静，推动股市从大跌走势中反弹，并促使美国公债收益率(殖利率)上扬。（完）

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