标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透伦敦10月20日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：周五下跌，此前在200期均线附近遇阻。不过跌势在接近50期均线的1.2700上方止住。只要欧元守在上档通道之中，并处于先前的下跌趋势线之上，预料这波从1.2500回升走势仍有可能延续。因此，对于短线走势我们仍抱持审慎乐观态度。
不过我们认为，唯有明确突破1.2900障碍位，才能引发强势上涨，可能探向1.3000心理关卡。至于大格局来看，日线图上的架构仍处于下跌趋势，因此我们维持近期涨势仍是中长线下跌修正走势的看法。
欧元/日圆：周五及今日亚洲盘中上涨，多头成功突破136.70阻力，现转为支撑。预期此一走势料将延续至挑战下一个障碍位137.85，这是9月19日至10月16日跌势的50%回档位。短线动能指标显示也支持这样的看法。相对强弱指标(RSI)从50附近反弹，目前向上发展；MACD指标则守在零线及讯号线之上。
日线图上而言，14日RSI走高，且逼近50，日线图MACD已经触底，看来将在近期将升破虚线(trigger line)，强化上涨的可能性。不过欧元/日圆仍处于200日均线下方，而200日均线位置恰好与前述的50%回档位重叠，因此我暂时认为近期涨势及延伸走势只是修正波。
英镑/美元：周五小涨，仍略低于1.6130的阻力。若能果断突破，则可望上探下一道障碍位1.6230，该价位正好与200日均线重叠。RSI仍高于50，MACD仍高于零线及虚线之上，显示形势偏多。此外日线图上看来将脱离下跌楔形，升破1.6130可能确认突破楔形。
日线动能指标也可见到和价格呈现正面的背离。不过我们仍认为只要英镑仍低于80日指数移动平均线下方，仍将维持下跌趋势。因此我们将把任何多头走势视为回档。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2774 1.2761 +0.10 -7.06 1.3745
美元/日圆 106.96 106.87 +0.08 +1.58 105.30
欧元/日圆 136.67 136.36 +0.23 -5.50 144.63
美元/瑞郎 0.9437 0.9463 -0.27 +5.70 0.8928
英镑/美元 1.6115 1.6092 +0.14 -2.66 1.6556
美元/加元 1.1256 1.1275 -0.17 +5.99 1.0620
澳元/美元 0.8762 0.8743 +0.22 -1.69 0.8913
新西兰元/美元 0.7949 0.7912 +0.47 -3.13 0.8206
欧元/瑞郎 1.2060 1.2074 -0.12 -1.72 1.2271
欧元/英镑 0.7925 0.7929 -0.05 -4.48 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1918 9.1580 +0.37 +3.89 8.8474
美元/挪威克朗 6.5572 6.5418 +0.24 +8.09 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。