路透伦敦10月20日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周五下跌，此前在200期均线附近遇阻。不过跌势在接近50期均线的1.2700上方止住。只要欧元守在上档通道之中，并处于先前的下跌趋势线之上，预料这波从1.2500回升走势仍有可能延续。因此，对于短线走势我们仍抱持审慎乐观态度。

不过我们认为，唯有明确突破1.2900障碍位，才能引发强势上涨，可能探向1.3000心理关卡。至于大格局来看，日线图上的架构仍处于下跌趋势，因此我们维持近期涨势仍是中长线下跌修正走势的看法。

欧元/日圆：周五及今日亚洲盘中上涨，多头成功突破136.70阻力，现转为支撑。预期此一走势料将延续至挑战下一个障碍位137.85，这是9月19日至10月16日跌势的50%回档位。短线动能指标显示也支持这样的看法。相对强弱指标(RSI)从50附近反弹，目前向上发展；MACD指标则守在零线及讯号线之上。

日线图上而言，14日RSI走高，且逼近50，日线图MACD已经触底，看来将在近期将升破虚线(trigger line)，强化上涨的可能性。不过欧元/日圆仍处于200日均线下方，而200日均线位置恰好与前述的50%回档位重叠，因此我暂时认为近期涨势及延伸走势只是修正波。

英镑/美元：周五小涨，仍略低于1.6130的阻力。若能果断突破，则可望上探下一道障碍位1.6230，该价位正好与200日均线重叠。RSI仍高于50，MACD仍高于零线及虚线之上，显示形势偏多。此外日线图上看来将脱离下跌楔形，升破1.6130可能确认突破楔形。

日线动能指标也可见到和价格呈现正面的背离。不过我们仍认为只要英镑仍低于80日指数移动平均线下方，仍将维持下跌趋势。因此我们将把任何多头走势视为回档。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2774 1.2761 +0.10 -7.06 1.3745

美元/日圆 106.96 106.87 +0.08 +1.58 105.30

欧元/日圆 136.67 136.36 +0.23 -5.50 144.63

美元/瑞郎 0.9437 0.9463 -0.27 +5.70 0.8928

英镑/美元 1.6115 1.6092 +0.14 -2.66 1.6556

美元/加元 1.1256 1.1275 -0.17 +5.99 1.0620

澳元/美元 0.8762 0.8743 +0.22 -1.69 0.8913

新西兰元/美元 0.7949 0.7912 +0.47 -3.13 0.8206

欧元/瑞郎 1.2060 1.2074 -0.12 -1.72 1.2271

欧元/英镑 0.7925 0.7929 -0.05 -4.48 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1918 9.1580 +0.37 +3.89 8.8474

美元/挪威克朗 6.5572 6.5418 +0.24 +8.09 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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