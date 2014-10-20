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货币新闻 | 2014年 10月 20日 星期一 16:30 BJT

路透专访：日本公明党吁政府推出刺激经济措施，缓解日圆贬值冲击

“经济正浮现负面因素，例如电费攀升且进口物价上涨，”石井启一在路透专访中说，他所指是日圆贬值的影响。日圆兑美元在本月触及六年低点。

“如果安倍决定提高消费税，毫无疑问他将得追加算(以抵消经济料将承受的打击)，但撇开这项决定以外，以当前经济情势来看，势必得追加预算。”(完) (编译 张明钧/李婷仪 审校 于春红)
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