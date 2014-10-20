路透专访：日本公明党吁政府推出刺激经济措施，缓解日圆贬值冲击

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因大平原南部天气寒冷
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收高，受堪萨斯城硬红冬麦小麦期货上涨带动，交易商称，因美国大平原南部降温，令投资人担心可能对作物造成损害。
“经济正浮现负面因素，例如电费攀升且进口物价上涨，”石井启一在路透专访中说，他所指是日圆贬值的影响。日圆兑美元在本月触及六年低点。
“如果安倍决定提高消费税，毫无疑问他将得追加算(以抵消经济料将承受的打击)，但撇开这项决定以外，以当前经济情势来看，势必得追加预算。”(完) (编译 张明钧/李婷仪 审校 于春红)
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收高，受堪萨斯城硬红冬麦小麦期货上涨带动，交易商称，因美国大平原南部降温，令投资人担心可能对作物造成损害。
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上扬，因担忧天气因素会导致美国玉米播种推迟，以及对美国将会马上退出北美贸易协定(NAFTA)的忧虑缓解。
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