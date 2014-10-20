中港个股：央行副行长刘士余将出任农业银行董事长--消息

路透北京10月20日 - 中国第三大银行--农业银行 董事长一职空缺超过一个半月之后，终于迎来了继任者。两位了解情况的消息人士周一表示，中国央行副行长刘士余将出任农行董事长。

消息人士称，刘士余将先就任农行党委书记一职，经过必要的程序后，再出任农行的董事长。

8月31日，原农行董事长、党委书记蒋超良离任，赴吉林任省党委副书记。随即，蒋超良被任命为吉林省代省长。

“（刘士余）今天下午就已经到农行了，先任党委书记，走完董事会、银监会等一系列程序后，就公告他任农行董事长，这与此前其他国有大行的高管更替做法基本一致啊。”一位知情人士说。

路透目前未能立即联系到中国央行和农行对此发表置评。而在中国央行的官方网站上，刘士余仍位于行领导一栏。

刘士余现年53岁，毕业于清华大学。他在央行副行长任上，分管金融稳定局、金融市场司、条法司、支付司和部级协调等部门，之前历任中国人民银行银行司副司长、银行监管二司司长等职；在进入央行之前，他曾先后工作于上海市经济体制改革办公室、国家经济体制改革委员会、中国建设银行 。（完）