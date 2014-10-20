中港个股：央行副行长刘士余将出任农业银行董事长--消息

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透北京10月20日 - 中国第三大银行--农业银行 董事长一职空缺超过一个半月之后，终于迎来了继任者。两位了解情况的消息人士周一表示，中国央行副行长刘士余将出任农行董事长。
消息人士称，刘士余将先就任农行党委书记一职，经过必要的程序后，再出任农行的董事长。
8月31日，原农行董事长、党委书记蒋超良离任，赴吉林任省党委副书记。随即，蒋超良被任命为吉林省代省长。
“（刘士余）今天下午就已经到农行了，先任党委书记，走完董事会、银监会等一系列程序后，就公告他任农行董事长，这与此前其他国有大行的高管更替做法基本一致啊。”一位知情人士说。
路透目前未能立即联系到中国央行和农行对此发表置评。而在中国央行的官方网站上，刘士余仍位于行领导一栏。
刘士余现年53岁，毕业于清华大学。他在央行副行长任上，分管金融稳定局、金融市场司、条法司、支付司和部级协调等部门，之前历任中国人民银行银行司副司长、银行监管二司司长等职；在进入央行之前，他曾先后工作于上海市经济体制改革办公室、国家经济体制改革委员会、中国建设银行 。（完）
(发稿 谢衡; 审校 张喜良)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。