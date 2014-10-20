《全球汇市》美元兑日圆上涨，风险偏好回温

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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欧元持稳，无视于德国9月生产者物价指数(PPI)连续第14个月下滑，该数据突显出投资人及决策官员所担忧的通缩压力。
欧元兑美元 持平为1.2764美元。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2758 1.2761 -0.02 -7.18 1.3745
美元/日圆 107.07 106.87 +0.19 +1.68 105.30
欧元/日圆 136.62 136.36 +0.19 -5.54 144.63
美元/瑞郎 0.9452 0.9463 -0.12 +5.87 0.8928
英镑/美元 1.6114 1.6092 +0.14 -2.67 1.6556
美元/加元 1.1264 1.1275 -0.10 +6.06 1.0620
澳元/美元 0.8762 0.8743 +0.22 -1.69 0.8913
新西兰元/美元 0.7944 0.7912 +0.40 -3.19 0.8206
欧元/瑞郎 1.2060 1.2074 -0.12 -1.72 1.2271
欧元/英镑 0.7915 0.7929 -0.18 -4.60 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1895 9.1580 +0.34 +3.87 8.8474
美元/挪威克朗 6.5722 6.5418 +0.46 +8.34 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。