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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 16:42 BJT

《全球汇市》美元兑日圆上涨，风险偏好回温

欧元持稳，无视于德国9月生产者物价指数(PPI)连续第14个月下滑，该数据突显出投资人及决策官员所担忧的通缩压力。

欧元兑美元 持平为1.2764美元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2758 1.2761 -0.02 -7.18 1.3745

美元/日圆 107.07 106.87 +0.19 +1.68 105.30

欧元/日圆 136.62 136.36 +0.19 -5.54 144.63

美元/瑞郎 0.9452 0.9463 -0.12 +5.87 0.8928

英镑/美元 1.6114 1.6092 +0.14 -2.67 1.6556

美元/加元 1.1264 1.1275 -0.10 +6.06 1.0620

澳元/美元 0.8762 0.8743 +0.22 -1.69 0.8913

新西兰元/美元 0.7944 0.7912 +0.40 -3.19 0.8206

欧元/瑞郎 1.2060 1.2074 -0.12 -1.72 1.2271

欧元/英镑 0.7915 0.7929 -0.18 -4.60 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1895 9.1580 +0.34 +3.87 8.8474

美元/挪威克朗 6.5722 6.5418 +0.46 +8.34 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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