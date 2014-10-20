版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 16:40 BJT

新兴汇市：亚币走扬，印尼新总统上任激励卢比升至逾三周高位

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 107.07 106.93 -0.13 -1.67 105.28

坡元 1.2726 1.2752 +0.20 -0.74 1.2632

台币 30.415 30.421 +0.02 -1.53 29.950

韩元 1059.47 1065.90 +0.61 -0.38 1055.40

泰铢 32.32 32.38 +0.19 +1.67 32.86

菲律宾披索 44.80 44.91 +0.26 -0.88 44.40

印尼卢比 12025.00 12105.00 +0.67 +1.12 12160.00

印度卢比 61.32 61.44 +0.20 +0.79 61.80

马币 3.2715 3.2740 +0.08 +0.12 3.2755

人民币 6.1225 6.1240 +0.02 -1.12 6.0539

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐