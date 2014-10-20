台湾央行：共发行453.9亿台币存单，存单发行余额增0.2亿

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因大平原南部天气寒冷
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收高，受堪萨斯城硬红冬麦小麦期货上涨带动，交易商称，因美国大平原南部降温，令投资人担心可能对作物造成损害。
路透台北10月20日 - 台湾央行周一公布，共发行453.9亿台币存单。与今日存单到期金额453.7亿相较，存单发行余额增0.2亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 393.90
91天期 0.93 49.00
182天期 1.05 11.00
央行上日共发行2,802.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,797.50亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为13亿台币，累积至周日超额准备为555亿台币、加计前期1%的超额准备为1,713亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收高，受堪萨斯城硬红冬麦小麦期货上涨带动，交易商称，因美国大平原南部降温，令投资人担心可能对作物造成损害。
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上扬，因担忧天气因素会导致美国玉米播种推迟，以及对美国将会马上退出北美贸易协定(NAFTA)的忧虑缓解。
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