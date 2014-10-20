台湾央行：共发行453.9亿台币存单，存单发行余额增0.2亿

路透台北10月20日 - 台湾央行周一公布，共发行453.9亿台币存单。与今日存单到期金额453.7亿相较，存单发行余额增0.2亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 393.90

91天期 0.93 49.00

182天期 1.05 11.00

央行上日共发行2,802.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,797.50亿台币。