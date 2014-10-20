《路透晚报》--10月20日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高4%创去年6月来最大涨幅，安倍经济学受关注

日本股市日经指数周一收盘大涨4.0%，录得2013年6月以来最大单日涨幅，因投资者受到美国乐观数据的鼓舞，另外日圆走疲提振丰田汽车与本田汽车等出口股。有消息称，规模高达1.2万亿美元的日本政府退休金投资基金(GPIF)可能将国内股市投资配比从目前的12%提高至25%左右。这也支撑了股市。日经指数收盘飙涨578.72点，报15,111.23，扳回上周的多数跌幅。东证股价指数跳涨4.0%至1,224.34点，JPX-日经400指数走高4.0%至11,142.42点。

--中国股市：沪综指收升，四中全会召开及外围市场普涨支撑大盘反弹

中国股市沪综指反弹收升，分析师指出，外围股市全线收涨减轻了对全球需求疲弱的担忧，今日召开的十八届四中全会带来的改革红利预期为市场提供支撑，但明日将公布经济数据致市场观望气氛仍浓厚，本周申购的9只新股对资金面亦有一定分流压力，料反弹空间有限。

沪综指收报2,356.728点，涨15.544点或0.66%，上证A股今日成交1,416亿元人民币，上日为1,791亿元，较前一交易日减二成。沪深300指数收报2,454.711点，涨0.53%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报2,454.2点，涨0.20%，成交623,980手。

--香港股市：小幅收高，受助于美国乐观数据和亚股涨势

香港股市略收高，表现与亚洲地区其他股市一致，受助于乐观的美国经济数据，但鉴于近期市场震荡，投资者仍维持谨慎。恒生指数收升0.2%至23,070.26点。恒生国企指数涨0.6%。

--全球汇市：美元兑日圆上涨，风险偏好回温

美元兑避险的日圆上涨，因乐观数据和加息预期推迟，令金融市场重拾一些风险偏好。此前全球增长疑虑打压了市场胃纳。美元指数上涨0.1%至85.181，上周一度跌至三周低点84.472。美元兑日圆上涨0.2%至107.06，进一步远离上周所及五周低位105.195。澳元上涨0.2%至0.8757美元，而新西兰元升0.3%至0.7937美元。欧元兑美元持平为1.2764美元。

--欧元债市：强劲美国数据安抚欧元债市情绪，但后市料有更多波动

欧元区公债收益率(殖利率)下跌，此前美国公布强劲经济数据，部分缓解有关全球增长放缓的疑虑。上周在这种疑虑打压下，欧元区二线国家公债大幅下挫。德国10年期公债收益率下滑1个基点至0.85%。西班牙、意大利和多数其它国家公债收益率日内也都下滑1-2个基点。希腊10年期公债收益率下滑5个基点至8.01%，上周曾站上9%。

--金属期市：伦敦期铜下跌，受库存上升前景及中国经济疑虑拖累

伦敦期铜下跌，上交易日曾触及六个月低位。期铜价格今日是受到库存升高、中国经济成长疑虑及美国货币刺激措施即将结束等因素打压。0842GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨6,614.25美元。上海期交所主力12月期铜收盘几无变动，报每吨47,070元人民币(7,687美元)。

--国际油市：布兰特原油守在86美元附近，受美国强劲数据提振

布兰特原油持稳，守住上一交易日升破86美元的涨势，此前美国公布的强劲数据提振全球金融市场，另外，沙特和科威特减产也给油价带来进一步支撑。0853GMT，布兰特原油期货跌0.2%至每桶86美元，美国原油期货小涨0.2%至82.93美元。

--全球金市：现货金小涨升向一个月高点，全球经济疑虑阴影未除

现货金小幅升向一个月高位，由稍早跌势回升，尽管美国经济数据强劲，全球经济放缓疑虑仍挥之不去。0843GMT，现货金小涨0.2%，至每盎司1,241.40美元，稍早下跌0.3%。此外，现货铂金和钯金在近期下跌后继续反弹，上扬近1%。