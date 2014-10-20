《路透晚报》--10月20日日间新闻摘要（国际版）

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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[市场摘要]
--日本股市：日经指数收高4%创去年6月来最大涨幅，安倍经济学受关注
日本股市日经指数周一收盘大涨4.0%，录得2013年6月以来最大单日涨幅，因投资者受到美国乐观数据的鼓舞，另外日圆走疲提振丰田汽车与本田汽车等出口股。有消息称，规模高达1.2万亿美元的日本政府退休金投资基金(GPIF)可能将国内股市投资配比从目前的12%提高至25%左右。这也支撑了股市。日经指数收盘飙涨578.72点，报15,111.23，扳回上周的多数跌幅。东证股价指数跳涨4.0%至1,224.34点，JPX-日经400指数走高4.0%至11,142.42点。
--中国股市：沪综指收升，四中全会召开及外围市场普涨支撑大盘反弹
中国股市沪综指反弹收升，分析师指出，外围股市全线收涨减轻了对全球需求疲弱的担忧，今日召开的十八届四中全会带来的改革红利预期为市场提供支撑，但明日将公布经济数据致市场观望气氛仍浓厚，本周申购的9只新股对资金面亦有一定分流压力，料反弹空间有限。
沪综指收报2,356.728点，涨15.544点或0.66%，上证A股今日成交1,416亿元人民币，上日为1,791亿元，较前一交易日减二成。沪深300指数收报2,454.711点，涨0.53%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报2,454.2点，涨0.20%，成交623,980手。
--香港股市：小幅收高，受助于美国乐观数据和亚股涨势
香港股市略收高，表现与亚洲地区其他股市一致，受助于乐观的美国经济数据，但鉴于近期市场震荡，投资者仍维持谨慎。恒生指数收升0.2%至23,070.26点。恒生国企指数涨0.6%。
--全球汇市：美元兑日圆上涨，风险偏好回温
美元兑避险的日圆上涨，因乐观数据和加息预期推迟，令金融市场重拾一些风险偏好。此前全球增长疑虑打压了市场胃纳。美元指数上涨0.1%至85.181，上周一度跌至三周低点84.472。美元兑日圆上涨0.2%至107.06，进一步远离上周所及五周低位105.195。澳元上涨0.2%至0.8757美元，而新西兰元升0.3%至0.7937美元。欧元兑美元持平为1.2764美元。
--欧元债市：强劲美国数据安抚欧元债市情绪，但后市料有更多波动
欧元区公债收益率(殖利率)下跌，此前美国公布强劲经济数据，部分缓解有关全球增长放缓的疑虑。上周在这种疑虑打压下，欧元区二线国家公债大幅下挫。德国10年期公债收益率下滑1个基点至0.85%。西班牙、意大利和多数其它国家公债收益率日内也都下滑1-2个基点。希腊10年期公债收益率下滑5个基点至8.01%，上周曾站上9%。
--金属期市：伦敦期铜下跌，受库存上升前景及中国经济疑虑拖累
伦敦期铜下跌，上交易日曾触及六个月低位。期铜价格今日是受到库存升高、中国经济成长疑虑及美国货币刺激措施即将结束等因素打压。0842GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨6,614.25美元。上海期交所主力12月期铜收盘几无变动，报每吨47,070元人民币(7,687美元)。
--国际油市：布兰特原油守在86美元附近，受美国强劲数据提振
布兰特原油持稳，守住上一交易日升破86美元的涨势，此前美国公布的强劲数据提振全球金融市场，另外，沙特和科威特减产也给油价带来进一步支撑。0853GMT，布兰特原油期货跌0.2%至每桶86美元，美国原油期货小涨0.2%至82.93美元。
--全球金市：现货金小涨升向一个月高点，全球经济疑虑阴影未除
现货金小幅升向一个月高位，由稍早跌势回升，尽管美国经济数据强劲，全球经济放缓疑虑仍挥之不去。0843GMT，现货金小涨0.2%，至每盎司1,241.40美元，稍早下跌0.3%。此外，现货铂金和钯金在近期下跌后继续反弹，上扬近1%。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 朱晓军; 审校 杜明霞)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。