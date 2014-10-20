《中国债市每日综述》SLF利好助现券升势不止，宽松预期趋强后市仍可期

* SLF时隔一个月后再现

* 巩固宽松预期，现券收益率及IRS跌势不止

* 债市利好绵延不断，行情仍有想象空间

* 短期走势关注明日宏观经济数据

路透上海10月20日 - 中国央行时隔一个月后再次祭出总量宽松政策，对部分股份制银行进行SLF(常备借贷便利工具)操作的消息，为火热的银行间债市再添一把柴；周一现券收益率普降，中长债多在5个基点(bp)以上，IRS亦下行。

交易员表示，近期债市的利好绵延不断，SLF紧随着正回购利率下调现身，令市场对政策面宽松的预期更为大胆，如果明日公布的宏观经济数据仍无明显起色，现券本轮行情仍有想象空间。

“利好感觉一波接着一波，没有尽头，上周五本来都觉得应该没什么了，没想到股份制(银行获得SLF)这个消息又出来了，”上海一银行交易员称。

他谈到，今日长期金融债跌幅约有7-8个基点，中长国债跌幅也不小，盘中走势虽有所振荡，但和近日来的表现类似，一旦盘中卖盘增多，随后就有连绵不绝的买盘涌现，将刚有反弹迹象的收益率再次压低。

四位业内消息人士上周五向路透透露，数家股份制商业银行已接获中国央行的通知，将通过常备借贷便利工具(SLF)获得流动性支持。每家规模约300亿元，共计金额约2,000亿元人民币。不过有券商报告称，央行投放规模可能更多，形式也不排除是抵押补充贷款(PSL)。

消息人士并透露，央行此次向股份制商行发放的SLF，期限三个月，利率为3.5%，比上次向五大国有银行发放的SLF降低了10-20个BP。

此外，午后有市场传言称周二公开市场正回购操作将暂停，尽管消息真伪仍待明日证实，但亦让机构对进一步的利好有了更多憧憬。

上海一券商交易员则指出，近日信用债走势亦较为火热，尤其是一些资质较好的中票及企业债，经常出现单日收益率大跌超过10个bp的走势；不过由于经济基本面依旧偏弱，一些资质较差的个券仍面临信用风险，后市信用债走势分化恐进一步加剧。

北京一银行交易员谈到，与9月中旬时类似，央行再次使用了大规模SLF加下调正回购利率的组合拳，这也进一步确立了货币政策在总量和价格上的宽松取向；目前无论是从政策面还是基本面来看，债市能看到的风险都较为有限，即便短期可能有技术性调整，牛市格局短期尚难扭转。

剩余期限约9.26年的国开债140205券最新成交对应收益率 在4.35%，上日尾盘为4.45%。

周二国家统计局将召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)、9月工业增加值及投资等数据。

路透综合21家机构预测中值结果显示，三季度中国经济料延续放缓势头，GDP同比增速 放慢至7.3%。分析人士表示，这要求继续采取宽松财政和货币政策为经济提供支撑。

今日国债期货亦强势尽显，中金所五年期国债期货主力合约TF1412 周一收在95.996元，较上日结算价大涨0.406元人民币，或0.42%。

**资金预期更显乐观**

银行间资金市场周一主要回购利率 跌势不改。交易员表示，资金面宽松局面依旧，而股份制银行通过借贷便利工具（SLF）获得流动性支持的消息亦令市场预期更为乐观，场内短期资金供给愈发充裕。

他们并指出，长期资金成交清淡，交易主要需求集中在隔夜和七天品种；虽然本周企业季度缴税已经陆续开始，且叠加即将开始的新股申购，但机构多担忧不大。

“宽松啊，大行、小行都在出资，就看你想不想借了，”上海一银行交易员称。

他认为，企业季度缴税今天已经陆续开始，但尚未感觉到明显影响，而新股集中IPO估计也影响不大，现在央行的态度比较明确，市场预期整体还是偏乐观的；此外，虽然今天主要回购利率开盘已经较上日继续走低，但预计还将有进一步下行空间。

东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，本周虽然后半周新股等将有明显的资金抽水因素，但在总量宽松的背景下，对资金价格影响有限。就7天回购价格来看，维持在3.20%以下的可能性较大，隔夜价格则继续维持在2.5%附近波动，虽然后半段有可能突破2.7%。

继中国证监会近日下发IPO重启后第五批新股发行批文后，12家拟上市公司均启动A股首次公开发行（IPO）程序，这12家公司的网上申购日及网下缴款日集中在10月23日、24日和27日，资金解冻日分布在10月28日至30日三天。

今日银行间市场质押式回购总成交金额10,697.23亿元，与上日的10,753.45亿元相近；其中，隔夜品种为9,148.30亿元，上日为9,092.47亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4369 2.4793 -4.24 9,148.30

七天 2.9731 3.0002 -2.71 1,000.71

14天 3.3763 3.3567 +1.96 410.67

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0300 1.1350 -10.50 --

七天 3.6100 2.7450 +86.50 --

14天 4.2500 3.9300 +32.00 --

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5000 2.5200 -2.00 --

七天 2.9500 3.0400 -9.00 --

14天 3.2500 3.3300 -8.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.4280 2.4610 -3.30 --

七天 2.9360 2.9500 -1.40 --

三个月 4.5052 4.5148 -0.96 --