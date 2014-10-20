中国资管：上周43款集合信托产品发行，平均募集规模增加期限延长

路透北京10月20日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，统计时间内（10月11日-10月17日）共有22家信托公司发行了43款集合信托产品，发行量环比减少21款。

43款新发行产品中，42款公布了募集规模，平均计划募集规模为2.19亿元，环比增加0.13亿元，降幅为6.21%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为94.22亿元，环比下降37.81亿元，增幅为28.64%。

其中，募集规模最大的是中泰信托发行的“汇聚2号集合资金信托计划”，募集规模为10.00亿元，这是一款房地产领域权益投资类产品。

从期限上看，43款新发行产品中，共有40款公布了期限，平均期限23.10个月，环比延长0.29个月。

统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 6 9.67% 下降0.30个百分点

24个月期 23 10.29% 上升0.12个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了18款，房地产领域产品发行了8款，工商企业领域产品发行了7款，证券投资和金融领域产品各发行了3款，其他领域产品发行了4款。

从资金运用方式上看，权益投资类产品发行了22款，贷款运用类产品发行了13款，组合运用和证券投资类产品各发行了3款，股权投资类产品发行了2款。

**成立集合信托产品55款**

统计时间内共有27家信托公司成立了55款集合信托产品，发行量环比减少17款。

55款成立产品中，38款产品公布了成立规模，平均成立规模为2.29亿元，环比增加1.35亿元，降幅为144.16%。

其中，成立规模最大的是陆家嘴信托成立的“瑞通1号集合资金信托计划第二期”，募集规模为37.80亿元，这是一款基础设施领域债权投资类产品。

上周共有30款新成立产品公布了期限，平均期限24.00个月，环比延长3.82个月。上周共有11款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.09%，环比下降0.85个百分点。

从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了23款，基础设施领域产品成立了7款，房地产领域产品成立了6款，金融和工商企业领域产品各成立了3款，其他领域产品成立了13款。