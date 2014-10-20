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市场报道 | 2014年 10月 20日 星期一 16:44 BJT

全球贵金属：10月17日SPDR黄金持仓保持不变，iShares白银持仓下跌0.33%

路透10月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓量周五较周四持平；同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量下降0.33%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 24,464,817.6 10月17日 24,464,817.6 10月16日 0.0 0.00%

iShares 343,415,513.0 10月17日 344,565,893.0 10月16日 -1,150,380.0 -0.33%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 高琦)
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