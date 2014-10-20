中国央行副行长胡晓炼称，人民币跨境使用，使得国际国内经济金融的联系和互动更为密切。更加市场化 的、具有前瞻性的宏观审慎管理方式需要随之建立并完善。货币政策要从数量型为主向价格型为主转变，利率 的调节作用将进一步发挥。 欧洲央行管委魏德曼周五在谈到欧洲央行购买资产支持证券的计划时，说这种做法“有问题，因为这意味 着风险从银行转移至央行的资产负债表。”“到最后，可能导致风险从银行转嫁到纳税人身上，”他补充说。 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周五表示，欧洲央行有采取更多行动以解决欧元区多重问题的空 间，但目前还不需要紧急措施。 稍早时，诺沃特尼在一场投资论坛中表示，欧洲央行计划以购买有资产抵押证券做为刺激经济的一个途径 ，若因此就把欧洲央行称为“坏帐银行”，那么简直是荒谬之至。但他表示，这个计划的重点必须是质胜于量 。 澳洲央行助理总裁肯特周一称，货币政策目前旨在支持需求增长。肯特说，低利率应能暂时提高负债者的 可支配收入，但也会降低依赖生息资产者的收入。“但这仍是刺激性的，部分原因在于，澳洲家庭总体而言是 净负债者，”肯特说。他是澳洲央行经济分析和经济研究部门负责人。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11% 2014年4月3日升25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.00% 2014年10月15日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0.25% 2014年7月3日降50基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率8.00% 2014年7月25日上调50个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 张明钧; 审校 艾茂林)