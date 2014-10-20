更新版 1-台湾数据：9月外销订单意外强劲金额创历史新高，下月有望更进一步

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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* 9月外销订单令人惊艳，远优于预期
* 10月订单料将畅旺，全年有望超越4,600亿美元 (新增官员评论及分析师评论)
路透台北10月20日 - 台湾9月外销订单意外亮眼，不单金额创下历史新高，年增率(若扣除春节因素)也为42个月高位，其中美国订单尤其强劲。展望下月，因欧美年底的旺季来临，订单金额有望上看440亿美元，再创高位。
台湾经济部周一公布，9月外销订单金额433.1亿美元,较上年同期增12.7%，远优于市场预估的成长3.3%，扣除春节因素年增率前高在2011年的3月的13.37%。
经济部统计处处长林丽贞说，〞美国经济复苏很明显，虽然大陆景气有点走弱了。原因主要反映国际品牌手机新品上市。〞
9月来自美国的订单金额超越中国达到113.7亿美元，中国居次为104亿美。不过九月来自两国的订单金额都是历史新高。
展望10月，林丽贞表示，预估订单金额因欧美年终旺季来临而有望达到440亿美元以上，年增率可达一成左右。
〞算一算，今年全年外销订单金额会超过4,600亿美元，〞她说道。
**中国需求也不算差**
元大投顾分析师王诚宏则说，外销订单远超过预期，这反映两个现象，一是外界低估了中国经济成长，其中机械产品表现蛮亮丽的，反映企业资本支出上修后，对精密机械需求变高。
二是苹果出货效应不只一、两个月，且因iPhone 6并未让外界惊艳，导致非苹阵营正面迎战，这将带动手机供应链的代工需求。我们原预估全年外销订单年增率为6.5%，将上修至7%。
林丽贞也表示，大陆的订单增加的部分主要是电子产品增加6.1亿美元，增加不少，这主因晶圆代工和晶片的产业供应链台湾皆有提供，另外精密仪器主要订单来源是中国大陆，这部分已连二个月正成长，而大陆订单较弱的是化学品及塑胶部分。
不过她也提醒，第四季的风险在目前国际预测机构认为全球景气有下滑趋势，此外伊波拉病毐的情势演变也可能影响人的消费模式，都是值得注意的风险。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：
2014年9月 2014年8月
外销订单 +12.7 +5.2
路透调查 +3.3
订单区域
中国大陆(含港) +8.6 +2.9
美国 +15.5 +5.1
欧洲 +22.6 +5.5
日本 -0.1 +6.9 (完)
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台湾经济数据新闻请点击 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。