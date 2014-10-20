更新版 1-台湾数据：9月外销订单意外强劲金额创历史新高，下月有望更进一步

* 9月外销订单令人惊艳，远优于预期

* 10月订单料将畅旺，全年有望超越4,600亿美元 (新增官员评论及分析师评论)

路透台北10月20日 - 台湾9月外销订单意外亮眼，不单金额创下历史新高，年增率(若扣除春节因素)也为42个月高位，其中美国订单尤其强劲。展望下月，因欧美年底的旺季来临，订单金额有望上看440亿美元，再创高位。

台湾经济部周一公布，9月外销订单金额433.1亿美元,较上年同期增12.7%，远优于市场预估的成长3.3%，扣除春节因素年增率前高在2011年的3月的13.37%。

经济部统计处处长林丽贞说，〞美国经济复苏很明显，虽然大陆景气有点走弱了。原因主要反映国际品牌手机新品上市。〞

9月来自美国的订单金额超越中国达到113.7亿美元，中国居次为104亿美。不过九月来自两国的订单金额都是历史新高。

展望10月，林丽贞表示，预估订单金额因欧美年终旺季来临而有望达到440亿美元以上，年增率可达一成左右。

〞算一算，今年全年外销订单金额会超过4,600亿美元，〞她说道。

**中国需求也不算差**

元大投顾分析师王诚宏则说，外销订单远超过预期，这反映两个现象，一是外界低估了中国经济成长，其中机械产品表现蛮亮丽的，反映企业资本支出上修后，对精密机械需求变高。

二是苹果出货效应不只一、两个月，且因iPhone 6并未让外界惊艳，导致非苹阵营正面迎战，这将带动手机供应链的代工需求。我们原预估全年外销订单年增率为6.5%，将上修至7%。

林丽贞也表示，大陆的订单增加的部分主要是电子产品增加6.1亿美元，增加不少，这主因晶圆代工和晶片的产业供应链台湾皆有提供，另外精密仪器主要订单来源是中国大陆，这部分已连二个月正成长，而大陆订单较弱的是化学品及塑胶部分。

不过她也提醒，第四季的风险在目前国际预测机构认为全球景气有下滑趋势，此外伊波拉病毐的情势演变也可能影响人的消费模式，都是值得注意的风险。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：

2014年9月 2014年8月

外销订单 +12.7 +5.2

路透调查 +3.3

订单区域

中国大陆(含港) +8.6 +2.9

美国 +15.5 +5.1

欧洲 +22.6 +5.5

日本 -0.1 +6.9 (完)

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