《中国新债预测》国开行五期债料需求向好，SLF消息助益投标情绪

* 招标品种: 第23、25、24、21和22期增发债

* 期限及金额上限：1/5年50亿元；3年60亿元；7/10年40亿元

* 招标时间: 1/3/5年 10月21日9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10

* 受访人数: 7位(券商、银行)

* 预测区间: 3.78%-3.95%；4.00%-4.10%；4.16%-4.25%；4.30%-4.37%；4.33%-4.40%

* 预测均值: 3.85%；4.06%；4.21%；4.33%；4.36%

路透上海10月20日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发五期固息债。路透调查显示，股份制银行SLF消息落地，现券做多情绪再高涨，收益率节节下探，料将助益明日国开五期新债招标；此外明日还将公布季度宏观经济数据，预计经济基本面弱势暂难改，亦将利好新债需求。

此外，亦有市场传言周二正回购操作将暂停等消息，因此公开市场操作结果也将对新债产生一定影响。

“今天二级市场已经很好了，明天需求也差不到哪里去吧，长债、短债都会不错，”上海一银行交易员称，明天还有季度GDP数据，只要在预期内对市场就是利好，预计国开债需求应该不会差。

第一创业证券最新研究报告称，继央行下调了14天期正回购操作利率10bp至3.4%，本周央行将向部分股份制银行投放数千亿的流动性消息落地，类似9月下旬的量价齐松措施再次实施。在资金面维持宽松的同时，明日还将公布三季度经济数据，预期经济增长动能依然较弱，均将继续助推现券收益率下行。

上海另一银行交易员认为，对于本次发行来说，短期市场情绪犹在，各机构交易热情陆续释放，若央行周二公开市场操作基本中性的背景下，预计当期招标需求较好，中标利率有望低于当期二级市场水平，再创年内新低。

中国银行间资金市场周一主要回购利率 跌势不改。交易员表示，资金面宽松局面依旧，而股份制银行通过借贷便利工具（SLF）获得流动性支持的消息亦令市场预期更为乐观，场内短期资金供给愈发充裕。

四位业内消息人士上周五向路透透露，数家股份制商业银行已接获中国央行的通知，将通过常备借贷便利工具(SLF)获得流动性支持。每家规模约300亿元，共计金额约2,000亿元人民币。不过有券商报告称，央行投放规模可能更多，形式也不排除是抵押补充贷款(PSL)。

消息人士并透露，央行此次向股份制商行发放的SLF，期限三个月，利率为3.5%，比上次向五大国有银行发放的SLF降低了10-20个BP。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为4.0711%、4.2582%、4.3869%、4.4922%和4.5118%。

明日五期债分别是该行今年第23期 、第25期、第24期 、第21期 和第22期债 的增发债。

具体发行条款如下：

第23、25、24、21和22期增发债

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发行上限 1/5年50亿元；3年60亿元；7/10年40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：10月21日上午9:30-10:30

7/10年：10月21日上午9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 10月27日

起息日 1年：9月15日

3年：10月17日

5年：9月19日

7年：8月7日

10年：8月21日

分销期 10/22-10/27

上市日 1年10月29日；3/5/7/10年10白31日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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