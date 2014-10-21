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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 09:03 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报2.89%，上日加权利率2.9731%

路透上海10月21日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周二开盘报在2.89%，上日该期限加权平均利率为2.9731%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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2.89% 3.00% 2.9731%

周一银行间市场质押式回购总成交金额10,697.23亿元，与上日的10,753.45亿元相近；其中，隔夜品种为9,148.30亿元，上日为9,092.47亿元。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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