中国货币市场：七天回购开盘报2.89%，上日加权利率2.9731%

重发-标题新闻:美国众议院议长莱恩称“非常接近”就到10月的政府拨款议案达成一致，正商谈最终细节
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路透上海10月21日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周二开盘报在2.89%，上日该期限加权平均利率为2.9731%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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2.89% 3.00% 2.9731%
周一银行间市场质押式回购总成交金额10,697.23亿元，与上日的10,753.45亿元相近；其中，隔夜品种为9,148.30亿元，上日为9,092.47亿元。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。