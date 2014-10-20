日本政治：首相安倍晋三将任命宫泽洋一担任经济产业大臣--媒体

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透东京10月20日 - 据日本电视网(Nippon Television Network)周一报导，日本首相安倍晋三将任命宫泽洋一担任新的经济产业大臣，此前日本经济产业大臣小渊优子因政治资金丑闻周一提出辞呈，而法务大臣松岛绿也在被控违反选举法后辞职。
宫泽洋一将负责贯彻安倍重新启动核反应堆的政策。自从2011年3月福岛核电站事故以后，日本的核反应堆就处于关闭状态。日本大多数选民担心安全问题，反对重启反应堆。
宫泽洋一是日本自民党的一位议员，也是前首相及前财务大臣宫泽喜一的侄子。(完) (编译 洪曦; 审校 于春红)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。