中国煤炭：11月动力煤价格将继续上涨，但后市不容乐观--汾渭能源

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透北京10月20日 - 中国能源行业咨询机构--汾渭能源咨询公司指数主编曾浩周一称，11月中国动力煤价格料将继续上涨，因10月开始的大秦线检修仍在继续并可能延长，将抑制港口现货调入，且前期关税等政策仍有支撑作用，但后期煤炭市场仍不容乐观。
他在普氏指数和汾渭能源联合举办的中国煤炭指数研讨会上指出，虽然此前出台的提高进口关税，限产等煤炭救市政策见到成效，但限产后的煤炭产量仍高于实际消耗量，政策救市稳住了市场，透支了未来。
“（煤炭）下游和贸易商大量囤货，掩盖了低迷需求对市场的冲击，...真实需求的低迷还没有爆发出来。”曾浩指出。
提升动力煤出口关税的政策对从澳洲进口的煤炭有一定影响，但受影响的进口煤炭量不足全部进口量的一半，且关税提升后，国内煤价上升进口煤价下跌，目前仅有每吨15元价差，关税政策优势驱弱。
他并强调，今年第四季度，中国煤炭行业面临耗煤低库存高的局面，明年还将面临资源税调整，税费清理，煤炭运输改革等多重挑战，这些都将进一步改变煤炭市场格局。
此前汾渭能源和普氏资讯于去年十月推出两个动力煤价格指数CCI1和CCI8，并于今年六月推出另外两个动力煤价格指数CCI2和CCI7。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。