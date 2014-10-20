台湾新债：台湾银行将发15亿美元债，将创国际板单次发行最大规模

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透台北10月20日 - 台湾银行周一表示，将在两周后发行合计15亿美元的20年及30年美元计价固定利率债券。若两档债券发行顺利，将创台湾国际板单次发行的最大规模。
台湾银行总经理萧长瑞对路透表示，预计20年期的发行利率将落在4.0-4.5%之间；30年期的利率估将落在4.5-4.8%之间。该债券将附赎回选择权，两年后可选择赎回。
萧长瑞表示，此次发行将以20年券为主，30年为辅，但各券发行规模尚未确定。
此外，元富证券周一亦表示，瑞士信贷伦敦分行亦将在台湾国际板发行第二档美元债。该债券为零息债券，规模为5.1亿美元，30年期以隐含年利率4.6%定价。
瑞士信贷银行伦敦分行此前在9月已发行一档20年期的固定利率债券，以4.0%定价，规模为4亿美元。
该档债券由元富证券及国泰世华银行为主办承销。(完)
台湾主要外币债券发行一览请点选 (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。