台湾新债：台湾银行将发15亿美元债，将创国际板单次发行最大规模

路透台北10月20日 - 台湾银行周一表示，将在两周后发行合计15亿美元的20年及30年美元计价固定利率债券。若两档债券发行顺利，将创台湾国际板单次发行的最大规模。

台湾银行总经理萧长瑞对路透表示，预计20年期的发行利率将落在4.0-4.5%之间；30年期的利率估将落在4.5-4.8%之间。该债券将附赎回选择权，两年后可选择赎回。

萧长瑞表示，此次发行将以20年券为主，30年为辅，但各券发行规模尚未确定。

此外，元富证券周一亦表示，瑞士信贷伦敦分行亦将在台湾国际板发行第二档美元债。该债券为零息债券，规模为5.1亿美元，30年期以隐含年利率4.6%定价。

瑞士信贷银行伦敦分行此前在9月已发行一档20年期的固定利率债券，以4.0%定价，规模为4亿美元。

该档债券由元富证券及国泰世华银行为主办承销。(完)